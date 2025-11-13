Inseguridad: Delincuente robó y encima atacó con un caño a una mujer

Un grave hecho de inseguridad ocurrió alrededor de las 4 de la madrugada en la manzana H del barrio San Antonio Sur.
Un delincuente de apellido Arreguez (24) violentó la puerta de ingreso de un inmueble con el fin de perpetrar un ilícito.
El malviviente golpeó con un caño de metal a la propietaria de la casa, una mujer de 54 años de edad.
Afortunadamente, los policías de la Comisaría Novena lograron aprehender al individuo, secuestrar el elemento contundente y trasladarlo a la seccional, donde quedó alojado a disposición de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Sur, mientras que se invitó a la damnificada a radicar la denuncia penal correspondiente en el Precinto Judicial N° 9.