Inseguridad: Delincuente robó y encima atacó con un caño a una mujer

Un grave hecho de inseguridad ocurrió alrededor de las 4 de la madrugada en la manzana H del barrio San Antonio Sur.

Un delincuente de apellido Arreguez (24) violentó la puerta de ingreso de un inmueble con el fin de perpetrar un ilícito.

El malviviente golpeó con un caño de metal a la propietaria de la casa, una mujer de 54 años de edad.