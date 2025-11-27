Policial y Tesho a las semifinales del petit

En la tarde de ayer, en el estadio Malvinas Argentinas se jugaron los partidos que quedaban de los cuartos de final del Torneo Petit de la Liga Catamarqueña.
A primera hora desde las 18.00 se medieron el Américo Tesorieri e Independiente de la Primero de Mayo con el arbitraje de Hernán Palacios. Los oriéntales golearon al «negro» por 6 a 0. Con dos golazos de tiro libre de Wilson Moreno, los dirigido por el experimentado «Chipaco» Vega tempranamente abrieron el marcador a través de una penal que la cometiera el arquero Diaz del CAI, Soria la cambio por gol.
A segunda hora llego el clásico entre San Lorenzo de Alem y el Atlético Policial. El encuentro se disputó desde las 20.00 y el árbitro fue Matías Salcedo. Los asistentes en los dos encuentros serán Cristián Castillo y Sebastián Maza.
En un entretenido encuentro con mas posibilidades claras las tuvo el matador de la tablada, por no ser por la descollante actuación del joven arquero del santo, el resultado se hubiera abierto tempranamente. También sobre el epilogo del partido Lucas Robledo salvo un mano a mano impresionante. Partido terminado 0 a 0.
Desde los 12 pasos, la suerte acompaño a Poli (5-3), fueron mas efectivos, definiendo la ultima penal en la derecha de Luis Seco que la toco al medio del arco, para el grito interminable de la parcialidad de Poli.
Con este triunfo, Poli mantiene su envión en la doble competencia: en el Clausura, chocará en semifinales con Tesorieri, que más temprano eliminó a Independiente de la Capital; y el domingo el equipo volverá a escena por el Torneo Regional, cuando arranque la segunda fase frente a Villa Dolores.
Fuente: Chasqui