Se vienen lo imperdibles de la 17ª Feria del Libro de Catamarca

La 17ª edición de la Feria del Libro de Catamarca se desarrollará del 6 al 9 de noviembre en el Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA), ubicado en la histórica Casa de Gobierno (Sarmiento 613), y también en las dos salas del Cine Teatro Catamarca (San Martín 555), que será escenario de charlas, presentaciones y espectáculos con autores y artistas de relevancia nacional e internacional.

A lo largo de cuatro días, la Feria ofrecerá una programación diversa, con propuestas para todos los públicos, donde la palabra, la lectura, la música, el teatro, el humor y la reflexión se dan cita en una verdadera fiesta cultural. El acto de apertura tendrá lugar el miércoles 5 a las 20 hs en el Cine Teatro Catamarca y desde el jueves inicia la programación, con todas estas propuestas: https://feriadellibro.catamarca.gob.ar/

En ese marco, algunas de las propuestas más destacadas de la feria son:

Jueves 6: Mariana Carbajal e Ingrid Beck presentan “Antimanual para encendidas”

Las reconocidas periodistas y escritoras Mariana Carbajal e Ingrid Beck abrirán el programa de “imperdibles” el jueves 6 a las 20 hs, en el Cine Teatro Catamarca, con la presentación de su nuevo libro “Antimanual para encendidas. Una guía (in)útil para sobrevivir a la menopausia” (Grijalbo, Penguin Random House).

Con humor, lucidez y empatía, las autoras abren una conversación necesaria sobre una etapa de la vida femenina aún rodeada de tabúes y silencios. El libro —continuación del exitoso podcast “Encendidas”, convertido en fenómeno de escucha en Spotify— invita a transitar la menopausia sin prejuicios, con libertad y con risa.

Jueves 6: Mora Godoy y la Máquina Tanguera

La jornada del jueves cerrará a pura danza con Mora Godoy, que subirá al escenario del Cine Teatro Catamarca desde las 21.30 hs con su espectáculo “La Máquina Tanguera”, un show vibrante que combina talento, emoción y las escenas más aclamadas de su carrera internacional. En esta puesta, Godoy recorre su historia artística —desde sus inicios en el Teatro Colón hasta su consagración en los escenarios del mundo— en una propuesta ágil, emotiva y pensada para todos los públicos.

Las entradas para este espectáculo se retiran en el Cine Teatro Catamarca (San Martín 555) de forma gratuita, dos por persona, el mismo jueves 6 desde las 8 de la mañana y hasta agotar localidades.

Viernes 7: Adrián Lakerman y el arte del humor

El viernes 7 a las 20 hs, el actor, guionista y escritor Adrián Lakerman presenta su libro “Cómo pisar una cáscara de banana”, una exploración lúcida y divertida sobre los mecanismos del humor y su poder para revelar lo humano.

Con prólogo de Pedro Saborido e ilustraciones de referentes como Maitena, Liniers, Rep, Martín Garabal, La Cope, Alexis Moyano, Alejandra Lunik y Darío Adanti, el libro combina análisis, entrevistas y reflexión sobre el humor como una forma de pensamiento.

Sábado 8: Dolores Reyes, una voz imprescindible

La escritora Dolores Reyes, autora de las aclamadas novelas Cometierra y Miseria, llega por primera vez a Catamarca para ofrecer la charla “Literatura sin censura. Charla sobre Cometierra y Miseria”, el sábado 8 a las 20 hs en el Cine Teatro Catamarca.

Reyes se ha consolidado como una de las voces más potentes y disruptivas de la narrativa argentina contemporánea. En esta conversación compartirá su proceso creativo, su mirada crítica sobre la realidad social y política, y el modo en que la literatura puede ser también un acto de resistencia.

Domingo 9: Alejandro Schujman y la adolescencia como desafío

El cierre de los “imperdibles” llega el domingo 9 a las 20 hs con la charla-taller “La adolescencia, un desafío posible”, a cargo del psicólogo y escritor Alejandro Schujman. Con un enfoque empático y profundo, Schujman propone repensar los vínculos entre adultos y adolescentes, y reflexiona sobre las transformaciones de esta etapa vital:

“La adolescencia no ha cambiado; lo que cambió es cómo los adultos la miramos. Hoy la tragedia colectiva es la soledad de los chicos y la pérdida del sentido común de los adultos”, afirma el autor. Su presentación, de formato participativo y orientada a toda la familia, parte de los temas que aborda en su último libro y plantea una invitación a reconstruir redes afectivas en tiempos de desconexión.