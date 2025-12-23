martes, diciembre 23, 2025
Capital: Horarios para la recolección de residuos en Nochebuena y Navidad

El miércoles 24 de diciembre, la recolección se realizará de manera diferenciada según zonas y franjas horarias, con recorridos programados a lo largo del día y la madrugada. También habrá un “servicio extraordinario” el 25 de diciembre, desde las 22:00 para la zona Centro. 

El servicio de recolección de residuos tendrá horarios especiales durante Nochebuena y Navidad en distintos sectores de la ciudad Capital. Desde el municipio informaron el cronograma para garantizar la limpieza urbana durante las celebraciones.

El miércoles 24 de diciembre, la recolección se realizará de manera diferenciada según zonas y franjas horarias, con recorridos programados a lo largo del día y la madrugada.

Cronograma del 24 de diciembre

Zona Norte: de 10 a 14
Zona Sur: de 00 a 04
Zona Sur / Este: de 06 a 10
Zona Oeste: de 14 a 18
Valle Chico y Zona Centro: de 14 a 18
En tanto, el miércoles 25 de diciembre se implementará un servicio extraordinario nocturno, destinado a reforzar la recolección en el área céntrica.

Servicio extraordinario del 25 de diciembre

Zona Centro: desde las 22
Recorrido: Güemes, Alem, Belgrano y Virgen del Valle

Desde el área correspondiente solicitaron a los vecinos respetar los horarios establecidos, a fin de evitar la acumulación de residuos y colaborar con el orden y la limpieza de la ciudad durante las fiestas.

