Teniendo en cuenta que en el país se registraron casos de Sarampión en los últimos meses, el Ministerio de Salud de Catamarca adhiere a las normativas nacionales que actualiza el esquema de la vacuna triple viral para fortalecer la protección en la primera infancia contra enfermedades como Sarampión, Rubeola y Parotiditis.

En este contexto, es importante mencionar que la segunda dosis se aplicará entre los 15 y 18 meses a partir del 2 de enero de 2026, con el objetivo de reducir el período de susceptibilidad frente al Sarampión, la Rubéola y la Parotiditis; especialmente en edades en las que estas enfermedades pueden presentar complicaciones graves o incluso letales.

Asimismo, los niños nacidos hasta el 30 de junio de 2024 completarán su esquema de vacunación con la segunda dosis en el año en que cumplan 5 años, según el esquema vigente.

Los profesionales hacen énfasis en la importancia de la vacunación en todas las edades, especialmente los grupos de riesgos para evitar las formas graves de las enfermedades. Además, recuerdan asistir a los vacunatorios con Libreta Sanitaria del o la menor.