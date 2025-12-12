La Liga Profesional difundió ayer la lista de encuentros y cómo se desarrollará cada jornada de competencia del inminente campeonato, próximo a iniciar a finales de enero.
Se dio a conocer el fixture para el inminente Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional, certamen que iniciará el fin de semana del 25 de enero. Certamen cuyas dos zonas de competencia y duelos interzonales fueron sorteadas en el día de ayer en el predio Lionel Messi de la AFA en Ezeiza.
Fecha 1 (fin de semana del 25/01)
Interzonal: Aldosivi – Defensa y Justicia
Zona A
Boca – Deportivo Riestra
Independiente – Estudiantes
Talleres – Newell’s
Instituto – Vélez
Unión – Platense
San Lorenzo – Lanús
Central Córdoba – Gimnasia (Mza.)
Zona B
Barracas Central – River
Gimnasia – Racing
Rosario Central – Belgrano
Tigre – Estudiantes (Río Cuarto)
Argentinos – Sarmiento
Banfield – Huracán
Independiente Rivadavia Mza. – Atlético Tucumán
Fecha 2 (semana del 28/01)
Interzonal: Atlético Tucumán – Central Córdoba
Zona A
Gimnasia (Mza.) – San Lorenzo
Lanús – Unión
Platense – Instituto
Vélez – Talleres
Newell’s – Independiente
Estudiantes – Boca
Deportivo Riestra – Defensa y Justicia
Zona B
Huracán – Independiente Rivadavia Mza.
Sarmiento – Banfield
Estudiantes (Río Cuarto) – Argentinos
Belgrano – Tigre
Racing – Rosario Central
River – Gimnasia
Aldosivi – Barracas Central
Fecha 3 (fin de semana del 01/02)
Interzonal: Barracas Central – Deportivo Riestra
Zona A
Defensa y Justicia – Estudiantes
Boca – Newell’s
Independiente – Vélez
Talleres – Platense
Instituto – Lanús
Unión – Gimnasia (Mza.)
San Lorenzo – Central Córdoba
Zona B
Gimnasia – Aldosivi
Rosario Central – River
Tigre – Racing
Argentinos – Belgrano
Banfield – Estudiantes (Río Cuarto)
Independiente Rivadavia Mza. – Sarmiento
Atlético Tucumán – Huracán
Fecha 4 (fin de semana del 08/02)
Interzonal: Huracán – San Lorenzo
Zona A
Central Córdoba – Unión
Gimnasia (Mza.) – Instituto
Lanús – Talleres
Platense – Independiente
Vélez – Boca
Newell’s – Defensa y Justicia
Estudiantes – Deportivo Riestra
Zona B
Sarmiento – Atlético Tucumán
Estudiantes (Río Cuarto) – Independiente Rivadavia Mza.
Belgrano – Banfield
Racing – Argentinos
River – Tigre
Aldosivi – Rosario Central
Barracas Central – Gimnasia