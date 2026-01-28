Boca oficializó a Santiago Ascacíbar y Ángel Romero: “A River no quería ir”

“Es un sueño hecho realidad. Óscar ya lo hizo hace muchos años. Fue en el año 2007 cuando vinimos a probarnos, pasamos la prueba pero no pudimos fichar porque mi madre no podía dejar su trabajo y a mis hermanos en Paraguay. Fue una lástima. Fue cuando Boca fue campeón de la Libertadores, conocimos la Bombonera, fuimos alcanzapelotas, a mí me toca de grande poder disfrutar”