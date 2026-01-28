Boca oficializó a Santiago Ascacíbar y Ángel Romero: “A River no quería ir”

Home Deportes Boca oficializó a Santiago Ascacíbar y Ángel Romero: “A River no quería...
Boca vivió una jornada intensa y cargada de expectativa al presentar oficialmente a Santiago Ascacíbar y Ángel Romero como sus nuevos refuerzos.
Luego de completar la revisión médica, firmar sus respectivos contratos y sumarse a los entrenamientos, ambos futbolistas participaron de una conferencia de prensa en la que brindaron sus primeras sensaciones como jugadores del Xeneize.
La llegada de los refuerzos se dio en un contexto de fuerte movimiento en el mercado de pases, con la dirigencia enfocada en reforzar el plantel de cara a los desafíos de la temporada. Ángel Romero fue el primero en someterse a los chequeos médicos durante la mañana y luego expresó su emoción a través de las redes sociales, donde destacó que arriba a “un club enorme”, con “una hinchada que se respeta en todo el mundo”.
Además, remarcó: “Vengo con hambre, con compromiso y con muchas ganas de competir, dejarlo todo en la cancha y pelear por cosas grandes. Tuve la suerte de ganar en Brasil y en México, y quiero ganar un título en Boca y uno importante, vengo a luchar y a trabajar para ese objetivo que sería muy lindo en mi carrera”.
Romero también repasó su historia personal y recordó una prueba frustrada en el club cuando era adolescente. “Es un sueño hecho realidad. Óscar ya lo hizo hace muchos años. Fue en el año 2007 cuando vinimos a probarnos, pasamos la prueba pero no pudimos fichar porque mi madre no podía dejar su trabajo y a mis hermanos en Paraguay. Fue una lástima. Fue cuando Boca fue campeón de la Libertadores, conocimos la Bombonera, fuimos alcanzapelotas, a mí me toca de grande poder disfrutar”, relató con emoción.
Uno de los momentos más resonantes de la presentación se dio cuando Ascacíbar fue tajante al referirse a otros intereses del mercado. “A River no quería ir, es lo que le planteé a mis agentes: yo quería jugar en Boca. Quería ser parte de esto”, sostuvo, una frase que rápidamente fue celebrada por los hinchas.