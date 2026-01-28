Esta noche juegan River y Boca por la 2da de la Liga Profesional

Home Deportes Esta noche juegan River y Boca por la 2da de la Liga...
La Liga Profesional continua hoy con los partidos de los dos grandes del Fútbol Argentino, que intentarán seguir con la racha positiva del inicio del torneo.
River Plate se medirá a partir de las 20 horas en el Monumental ante Gimnasia de la Plata, que viene con un presente muy alentador y pretende volver a ganarle como en el último torneo al Millonario en su casa.
Marcelo Gallardo dispondrá el mismo equipo que derrotó el sábado a Barracas Central, con el catamarqueño Anibal Moreno entre los titulares.
Por su parte Boca se medirá con el último campeón de la Liga Profesional, Estudiantes de la Plata desde las 22.15 horas, en el Estadio Uno.
El Xeneize dirigido por Ubeda no repetirá el 11 inicial que fue ante Riestra.
A diferencia del 4-3-3 del debut, Úbeda ensayó en la práctica un 4-4-2, buscando mayor equilibrio y ocupación de espacios
Dos cambios con respecto al último partido: Alarcón por Herrera y Zenón por Velasco. Sin nueves naturales, con Zeballos más suelto y Janson como el “9” de referencia.
Televisa ambos encuentros ESPN Premium.