Diputados aprobó el proyecto que baja la edad de imputabilidad a 14 años

El oficialismo logró aprobar en la Cámara baja la Ley Penal Juvenil y ahora girará la iniciativa al Senado.

La Cámara de Diputados le dio ayer media sanción a la Ley Penal Juvenil, una de las iniciativas centrales de la agenda legislativa del Gobierno, que propone modificar el régimen vigente y bajar la edad de imputabilidad.

Fue en el marco de una sesión especial convocada para abordar ese tema junto con la ratificación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. El proyecto fue aprobado con 149 votos a favor y 100 en contra, sin abstenciones.

El proyecto oficialista fija la imputabilidad penal a partir de los 14 años para delitos graves y establece un nuevo esquema de sanciones y medidas socioeducativas.

La discusión se dio en medio de un escenario de apoyos y resistencias cruzadas entre los bloques, con posiciones divergentes sobre el alcance de la reforma, el tipo de penas previstas y el enfoque del sistema de responsabilidad penal para adolescentes.