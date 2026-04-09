Catamarca recibirá 9.600 nuevas dosis de la vacuna antigripal

En total serán 9.600 dosis, 4.800 el jueves y 4.800 el viernes, que serán distribuidas en toda la provincia y estarán disponibles a partir del lunes 13 de abril para su aplicación. El punto crítico se presenta en la población de 65 años o más, que en la Provincia asciende a 43.383 personas, frente a una asignación de solo 13.336 dosis de vacuna adyuvantada.

El Ministerio de Salud de la provincia informa a la población que los días jueves y viernes se recibirá un nuevo lote de vacunas antigripales por parte del Ministerio de Salud de la Nación.

En total serán 9.600 dosis, 4.800 el jueves y 4.800 el viernes, que serán distribuidas en toda la provincia y estarán disponibles a partir del lunes 13 de abril para su aplicación.

Para la Campaña 2026, a Catamarca se le asignaron 39.740 dosis de vacuna antigripal para adultos, 10.652 dosis pediátricas y 13.336 dosis de vacuna adyuvantada para adultos mayores.

Estas cantidades corresponden al total previsto para toda la Campaña y las dosis son enviadas por el Ministerio de Salud de la Nación en lotes parciales y reducidos.

En relación a la población objetivo, el grupo comprendido entre los 25 meses y los 64 años -que incluye embarazadas, puérperas, personal de salud, personal esencial y personas con factores de riesgo-, se estima una cobertura de 37.317 personas, por lo que las dosis asignadas permitirían, en principio, cubrir la demanda.

En el caso pediátrico, la población objetivo de niños y niñas de 6 a 24 meses asciende a 5.483, mientras que la asignación prevista es de 10.652 dosis.

El punto crítico se presenta en la población de 65 años o más, que en la Provincia asciende a 43.383 personas, frente a una asignación de solo 13.336 dosis de vacuna adyuvantada, recomendada especialmente para este grupo etario por ofrecer una mejor respuesta inmunológica.

Hasta el momento, Catamarca recibió 21.440 dosis de la vacuna antigripal por parte del Ministerio de Salud de la Nación.