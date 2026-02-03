La donación de sangre, un recurso vital que depende de la solidaridad

En este período del año, atravesado por el receso de verano y el incremento de la circulación vehicular en rutas y accesos, la disponibilidad de sangre resulta aún más determinante para dar respuesta a situaciones críticas de salud.

El Ministerio de Salud de la Provincia promueve de manera permanente la donación voluntaria de sangre como una acción esencial para garantizar la atención oportuna y segura de la población.

En ese marco, el Hospital Interzonal San Juan Bautista, como principal centro de referencia en la atención de emergencias en adultos, recibe diariamente pacientes con lesiones graves producto de siniestros viales, traumatismos severos, intervenciones quirúrgicas de alta complejidad, tratamientos oncológicos y patologías que requieren transfusiones periódicas. Durante la temporada estival, estas demandas suelen intensificarse, lo que vuelve indispensable contar con un stock suficiente y seguro de unidades de sangre.

Un recurso vital que depende de la solidaridad

La sangre es un recurso irremplazable: no puede fabricarse ni sustituirse por ningún desarrollo tecnológico. Su disponibilidad depende exclusivamente del compromiso solidario de personas que, de manera voluntaria y altruista, se acercan a donar. Cada donación permite sostener tratamientos, cirugías y atenciones de urgencia que pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

El jefe del Servicio de Hemoterapia del hospital, Dr. Fernando Loncaric, destacó que “contar con donantes voluntarios habituales es la única manera de asegurar que la sangre esté disponible cuando un paciente la necesita. Donar es un acto solidario, sencillo y seguro, que no tiene costo para quien lo realiza y puede salvar varias vidas”.

Donar en verano: un tiempo para ayudar

Las vacaciones suelen ofrecer un tiempo diferente en la rutina cotidiana, que también puede transformarse en una oportunidad para realizar un acto solidario. Donar sangre requiere pocos minutos y tiene un impacto enorme en el sistema de salud, especialmente en esta época del año, cuando aumentan las urgencias y la necesidad de transfusiones.

Pueden donar personas de entre 18 y 55 años, con buen estado general de salud y un peso superior a los 55 kilos. Es importante concurrir sin síntomas de enfermedades agudas, no estar bajo tratamiento con antibióticos ni haber recibido recientemente vacunas o sueros. Antes de la donación se recomienda ingerir líquidos como agua, jugos, mate, té o café con azúcar, y evitar el consumo de grasas y lácteos.

Días y horarios de extracción

El Servicio de Hemoterapia del Hospital Interzonal San Juan Bautista realiza extracciones de lunes a viernes, de 08:00 a 09:30 horas; se debe concurrir con documento de identidad o identificación legal.

Desde el Hospital Interzonal San Juan Bautista se invita a la población a sumarse a la donación voluntaria, entendiendo que cada aporte contribuye de manera directa a sostener el sistema de salud y a salvar la vida de quienes atraviesan situaciones difíciles.