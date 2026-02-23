River extendió su mala racha: perdió 12 de los últimos 19 partidos

By
Datamarca4
-

El Millonario cayó 1-0 ante Vélez por el Torneo Apertura 2026 y acumula 12 derrotas en los últimos 19 partidos, con eliminaciones y caídas clave.

River perdió 1-0 con Vélez en el estadio José Amalfitani por la sexta fecha del Torneo Apertura 2026 y extendió una preocupante racha negativa. El equipo suma 12 derrotas en sus últimos 19 partidos y profundiza su crisis deportiva. El único gol del encuentro fue convertido por Manuel Lanzini a los cinco minutos del primer tiempo, en una acción que marcó el rumbo del partido y volvió a dejar al Millonario sin respuestas futbolísticas.

La caída en Liniers no es un hecho aislado. Desde la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Palmeiras, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo disputó 19 partidos y perdió 12, empató 3 —uno de esos luego fue derrota por penales— y ganó apenas 4, dos de ellos en el inicio del Torneo Apertura 2026. Si se contempla la definición desde los doce pasos, la cifra negativa asciende a 13 derrotas en ese lapso.

El peso de la estadística se agrava al analizar los partidos que marcaron esa racha. En ese tramo, el equipo sufrió la eliminación en la Copa Libertadores, quedó afuera de la Copa Argentina y también del Torneo Clausura. A eso se suma una derrota en el superclásico y caídas en el Monumental ante rivales como Sarmiento, Riestra, Gimnasia y Tigre, resultados que impactaron de lleno en la confianza del plantel.

Los últimos 19 partidos del River de Gallardo:

Ida cuartos de final – Copa Libertadores 2025 – 17/09: River 1-2 Palmeiras

9ª fecha – Torneo Clausura 2025 – 20/09: Atlético Tucumán 2-0 River

Vuelta cuartos de final – Copa Libertadores 2025 – 24/09: Palmeiras 3-1 River

10ª fecha – Torneo Clausura 2025 – 28/09: River 1-2 Riestra

Cuartos de final – Copa Argentina 2025 – 02/10: Racing 0-1 River

11ª fecha – Torneo Clausura 2025 – 05/10: Rosario Central 2-1 River

12ª fecha – Torneo Clausura 2025 – 12/10: River 0-1 Sarmiento

13ª fecha – Torneo Clausura 2025 – 18/10: Talleres 0-2 River

Semifinales – Copa Argentina 2025 – 24/10: Independiente Rivadavia 0 (4)-0 (3) River *

14ª fecha – Torneo Clausura 2025 – 02/11: River 0-1 Gimnasia

15ª fecha – Torneo Clausura 2025 – 09/11: Boca 2-0 River

16ª fecha – Torneo Clausura 2025 – 16/11: Vélez 0-0 River

Octavos de final – Torneo Clausura 2025 – 24/11: Racing 3-2 River

1ª fecha – Torneo Apertura 2026 – 24/01: Barracas 0-1 River

2ª fecha – Torneo Apertura 2026 – 28/01: River 2-0 Gimnasia

3ª fecha – Torneo Apertura 2026 – 01/02: Rosario Central 0-0 River

4ª fecha – Torneo Apertura 2026 – 07/02: River 1-4 Tigre

5ª fecha – Torneo Apertura 2026 – 12/02: Argentinos 1-0 River

6° fecha- Torneo Apertura 2026 – 22/2: Vélez 1-0 River

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR