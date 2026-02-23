Home Deportes River extendió su mala racha: perdió 12 de los últimos 19 partidos
El Millonario cayó 1-0 ante Vélez por el Torneo Apertura 2026 y acumula 12 derrotas en los últimos 19 partidos, con eliminaciones y caídas clave.
River perdió 1-0 con Vélez en el estadio José Amalfitani por la sexta fecha del Torneo Apertura 2026 y extendió una preocupante racha negativa. El equipo suma 12 derrotas en sus últimos 19 partidos y profundiza su crisis deportiva. El único gol del encuentro fue convertido por Manuel Lanzini a los cinco minutos del primer tiempo, en una acción que marcó el rumbo del partido y volvió a dejar al Millonario sin respuestas futbolísticas.
La caída en Liniers no es un hecho aislado. Desde la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Palmeiras, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo disputó 19 partidos y perdió 12, empató 3 —uno de esos luego fue derrota por penales— y ganó apenas 4, dos de ellos en el inicio del Torneo Apertura 2026. Si se contempla la definición desde los doce pasos, la cifra negativa asciende a 13 derrotas en ese lapso.
El peso de la estadística se agrava al analizar los partidos que marcaron esa racha. En ese tramo, el equipo sufrió la eliminación en la Copa Libertadores, quedó afuera de la Copa Argentina y también del Torneo Clausura. A eso se suma una derrota en el superclásico y caídas en el Monumental ante rivales como Sarmiento, Riestra, Gimnasia y Tigre, resultados que impactaron de lleno en la confianza del plantel.
Los últimos 19 partidos del River de Gallardo:
Ida cuartos de final – Copa Libertadores 2025 – 17/09: River 1-2 Palmeiras
9ª fecha – Torneo Clausura 2025 – 20/09: Atlético Tucumán 2-0 River
Vuelta cuartos de final – Copa Libertadores 2025 – 24/09: Palmeiras 3-1 River
10ª fecha – Torneo Clausura 2025 – 28/09: River 1-2 Riestra
Cuartos de final – Copa Argentina 2025 – 02/10: Racing 0-1 River
11ª fecha – Torneo Clausura 2025 – 05/10: Rosario Central 2-1 River
12ª fecha – Torneo Clausura 2025 – 12/10: River 0-1 Sarmiento
13ª fecha – Torneo Clausura 2025 – 18/10: Talleres 0-2 River
Semifinales – Copa Argentina 2025 – 24/10: Independiente Rivadavia 0 (4)-0 (3) River *
14ª fecha – Torneo Clausura 2025 – 02/11: River 0-1 Gimnasia
15ª fecha – Torneo Clausura 2025 – 09/11: Boca 2-0 River
16ª fecha – Torneo Clausura 2025 – 16/11: Vélez 0-0 River
Octavos de final – Torneo Clausura 2025 – 24/11: Racing 3-2 River
1ª fecha – Torneo Apertura 2026 – 24/01: Barracas 0-1 River
2ª fecha – Torneo Apertura 2026 – 28/01: River 2-0 Gimnasia
3ª fecha – Torneo Apertura 2026 – 01/02: Rosario Central 0-0 River
4ª fecha – Torneo Apertura 2026 – 07/02: River 1-4 Tigre
5ª fecha – Torneo Apertura 2026 – 12/02: Argentinos 1-0 River
6° fecha- Torneo Apertura 2026 – 22/2: Vélez 1-0 River