El Matador se impuso por 3-1 sobre la Academia, que suma tres derrotas en fila.

Racing acentuó este lunes su mal arranque de 2026 al sumar su tercera derrota consecutiva en el Torneo Apertura. En Victoria, la Academia perdió 3-1 frente a Tigre, que con el triunfo alcanzó a River en la cima del Grupo B.

El Matador fue ampliamente superior en el primer tiempo y chocó reiteradamente con Facundo Cambeses, figura hasta el cierre de la etapa inicial. Sin embargo, antes del descanso apareció David Romero para romper el cero y marcar justicia en el marcador.

En el complemento, Racing mostró otra cara y logró el empate a través de Gabriel Rojas, lo que renovó la ilusión visitante. Pero la reacción duró poco: dos errores defensivos y una falla de Cambeses facilitaron las transiciones rápidas de Tigre.

Así llegaron los goles de Ignacio Russo y, ya en el tramo final, el tanto de Gonzalo Martínez. El Pity, que había ingresado minutos antes, se escapó en una contra letal y sentenció el 3-1 definitivo.

Con este resultado, Tigre se prende en lo más alto del grupo, mientras que Racing sigue sin respuestas y con la crisis como telón de fondo en este inicio de temporada.