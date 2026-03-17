Capital y el SOEM firmaron el acuerdo salarial

La Municipalidad de la Capital y el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM), firmaron hoy un nuevo acuerdo salarial, documento rubricado por el secretario de Gobierno, Germán Kranevitter y la secretaria de Hacienda, Giselle Monjes por parte de la comuna, y Luis Álamo y María Eugenia Varela por parte del gremio.

En virtud del acuerdo, la comuna capitalina otorgará un incremento salarial del 15 por ciento, que se aplicará en forma acumulativa sobre todos los conceptos salariales vigentes y se hará efectivo en tres cuotas: la primera del 5 por ciento sobre los haberes del mes de marzo a pagarse en abril, la segunda cuota del 5 por ciento sobre los haberes del mes de mayo a pagarse en junio y la tercera cuota del 5 por ciento sobre los haberes de julio a pagarse en el mes de agosto.

A su vez, el municipio se comprometió a abonar una suma fija a partir del pago de los haberes correspondientes al mes de marzo, de carácter no remunerativo, para todos los trabajadores que se rigen por la Ordenanza Municipal N°1368/86 E.O.E.M. y sus modificatorias, según el siguiente detalle: 50.000 pesos con el pago de los haberes correspondientes a marzo, a la cual se le adicionaran 40.0000 pesos totalizando la suma 90.000 pesos a abonar con el pago de los haberes correspondientes al mes de abril.

Luego se le adicionaran 10.000 pesos totalizando la suma de 100.000 pesos a abonar a partir del pago de los haberes de mayo.

Acordaron también fijar a partir del 1° de marzo en la suma de 10.000 pesos la Asignación Familiar por Hijo y en la suma de 20.000 pesos la Asignación Familiar por Hijo con Discapacidad. cualquiera sea su edad.

Finalmente se estableció que en el próximo mes de agosto volverán a reunirse para reabrir la discusión salarial.