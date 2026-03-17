Alumnos que hicieron la “Guerra de bengalas” serán expulsados de la Escuela “José Cubas”

El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Catamarca informa a la comunidad educativa que, tras una revisión administrativa y pedagógica llevada adelante por las autoridades correspondientes, se ha logrado identificar a los alumnos involucrados en los hechos recientemente registrados dentro de un establecimiento educativo de la provincia.

Luego de un análisis exhaustivo de la situación, y conforme a lo establecido en las normativas vigentes que regulan la convivencia escolar y el régimen disciplinario institucional, se ha determinado la aplicación de sanciones disciplinarias de máxima gravedad. En consecuencia, los estudiantes responsables serán separados definitivamente del establecimiento educativo, procediéndose a su expulsión.

El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Catamarca manifiesta además que no tolerará este tipo de actos vandálicos e irresponsables que atentan contra el patrimonio educativo y el esfuerzo colectivo destinado a mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje.

Cabe destacar que el instituto en el que se produjeron estos hechos había sido refaccionado en su totalidad durante el año pasado, en el marco de las políticas de inversión y mejora de la infraestructura escolar que lleva adelante el Gobierno de la Provincia.

El Ministerio reafirma su compromiso con el respeto, la convivencia pacífica y la seguridad dentro de los espacios educativos. Las instituciones escolares deben ser ámbitos de formación, diálogo y desarrollo integral, por lo que cualquier conducta que vulnere estos principios será tratada con la seriedad y responsabilidad que corresponde.

Asimismo, se continuará trabajando junto a directivos, docentes y equipos técnicos para fortalecer las acciones de prevención, acompañamiento y promoción de una convivencia escolar basada en el respeto y los valores democráticos.