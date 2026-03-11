El próximo fin de semana la ciudad volverá a teñirse de verde para celebrar el Festival de San Patricio, un evento que combina cerveza artesanal, gastronomía y música en vivo, y que ya se instaló como una de las celebraciones más esperadas dentro de la agenda cultural y gastronómica de la Capital.

La presentación oficial del evento se realizó esta mañana en el Salón Calchaquí, con la presencia de Inés Galíndez, Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de la Municipalidad de la Capital, en apoyo a los organizadores de la propuesta: la Cámara de Cerveceros, que estuvo representada por su presidente Luis Leone (Dos Leone), y dos referentes del sector: Román Luna (Corzuela) y Fernando Luna (Malta Sagrada).

Durante el lanzamiento, Inés Galíndez, destacó la importancia del evento que se realiza en simultáneo en distintas partes del mundo y que en Catamarca ha logrado consolidarse con identidad propia. “Nos parece importante sumarnos nuevamente a esta celebración que se replica en cientos de países, pero también porque reúne emprendedores artísticos, culturales, gastronómicos y, por supuesto, a los principales protagonistas que son los productores de cerveza artesanal de la ciudad y del Gran Catamarca”, señaló.

La funcionaria también valoró el esfuerzo sostenido del sector cervecero local para mantener estos encuentros. “Desde el año 2022 vienen realizando tres eventos vinculados a la cerveza: la fiesta de San Patricio, su participación en la Fiesta del Poncho y la Fiesta de la Cerveza en octubre. Han hecho un esfuerzo tremendo como asociación para sostener estas propuestas, algo que no es sencillo en el contexto económico actual. Por eso merecen una destacada felicitación por generar este tipo de iniciativas muy valiosas para el ecosistema emprendedor de la ciudad y para impulsar el desarrollo económico local”, indicó.

Por su parte Luis Leone, se refirió al contexto que atraviesa la actividad, aunque destacó la decisión de seguir apostando al crecimiento del sector. “La situación no es muy fácil, pero creemos que tenemos que seguir apostando porque es la forma de salir adelante. Nosotros también generamos trabajo, hay familias que viven de esto y estamos convencidos de que hay que seguir trabajando. Invitamos a toda la comunidad a sumarse a esta fiesta que ya es nuestra”, explicó.

Música, food trucks y promos especiales

Por su parte, el cervecero Román Luna, adelantó algunos detalles de la propuesta que reunirá a siete de las mejores cervecerías artesanales de la región. El evento se llevará a cabo los días 13 y 14 de marzo en Club Las Rejas, con las puertas abiertas de 20 a 4.30 hs.,entrada gratuita y estará destinado a personas mayores de 18 años.

Como parte de la celebración, la organización lanzó una promoción especial para quienes asistan vestidos o con algún distintivo de color verde: 3×2 en pintas durante la noche, una iniciativa que busca sumar color y espíritu festivo al evento. El precio base de la bebida que convoca a este especial encuentro se fijó en $ 5000 y habrá además numerosas “happy hours” durante toda la noche.

Además de la propuesta cervecera, el festival contará con una variada oferta gastronómica a cargo de food trucks, con opciones pensadas para acompañar las diferentes variedades de cerveza.

La música también será protagonista con dos sectores diferenciados para que cada asistente pueda elegir su ambiente: el Sector 90′ & 2000′, con los clásicos hits de ambas décadas y el Sector Cachengue, con diferentes ritmos para bailar desde la primera pinta.

La grilla artística incluye DJs y músicos que animarán ambas jornadas. El viernes 13 se presentarán Lucas Tapia y DJ Jotamix, mientras que el sábado 14 será el turno de Rodrigo Tarulli y Fabri Bulacios.

Finalmente, destacaron que el evento está pensado como un espacio de encuentro para disfrutar con amigos, buena música y cerveza artesanal, promoviendo siempre el consumo responsable.