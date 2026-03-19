La “Libertadores” tiene un nuevo campeón: Tienda León “rey” de la Liga de Barrios

Home Deportes La “Libertadores” tiene un nuevo campeón: Tienda León “rey” de la Liga...
El pasado finde semana en el estadio Malvinas Argentinas se jugaron los duelos finales de las diferentes copas que ofrece la Liga de Barrios, el certamen de Fútbol Amateur más popular del valle central.
El plato fuerte estuvo en la final de la tan ansiada Libertadores, donde coronó por primera vez a los muchachos de Tienda León, quienes le arrebataron la copa al último campeón Cachafa FC. En una vibrante definición por penales, los muchachos del altiplano fueron mas contundentes y desataron una verdadera fiesta con esta coronación tan deseada para todos.
Por su parte la Sudamericana, otro de los cetros importantes de la Liga de Barrios quedó para la 22 de Abril, en otra definición emocionante, donde los norteños fueron más contundentes que el deportivo Kirki.
Esta nueva edición de las finales de la Liga de Barrios “Virgen Morena” volvió a ser lo más relevante en lo deportivo, se vivió una verdadera fiesta del fútbol amateur, que convocó nuevamente a muchas familias que se dieron cita en la liga catamarqueña, que disfrutaron no solo del futbol, sino también de buena música y un destacado agasajo a las mujeres por parte de la organización, encabezada por el dirigente deportivo Demian Avellaneda.
Resultados:
Tienda León 1 (5) – (3) 1 Cachafa F.A.
(Libertadores)
22 de Abril fc 0 (3)- (1) 0 Deportivo Kirki
(Sudamericana)
La Villegas 2-0 Lechuza fc
(Copa de Plata)
Los Bajos fc 2-0 Alto Paraná fc
( Recopa)
22 de Abril fc 3-1 Roma fc
(Copa de Bronce)