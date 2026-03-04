La Liga de Barrios reanudó con todo el 2do torneo del año

El pasado domingo se jugó la segunda fecha de la Liga de Barrios en el predio de Nino Club, dando inicio así a un nuevo camino hacia la tan ansiada “Libertadores”.
Con la participación de un importante numero de equipos que representan a diferentes puntos del valle central, se concretó la 2da fecha, con partidos mas que destacados en la jornada dominguera, que convoca a muchas familias.
Así también la atracción de este nuevo año es el fútbol femenino que también puso segunda, donde ya se puedo notar los equipos que serán grandes animadores en esta nueva edición.
RESULTADOS FECHA 2 | LIBERTADORES Y SUDAMERICANA 🏆🔥
CANCHA 1 🏟️
Deportivo Tecla 2
Roma fc 2
Bandeños fc 1
22 de Abril fc 4
22 de Abril fc
La Tablada
(Sudamericana)
Supercampeones 0
La Pacha 3
Deportivo Pakito 0
Los Cuervos de S.B 1
Talleres San Isidro 4
La Catorce 22. 4
4.20 fc 3
Santa Marta fc 3
Dep. Virgen del Valle 3
La Famosa 23. 2
(Sudamericana)
Los Amigos de Vitto 1
Lechuza fc 3
CANCHA 2 🏟️
Altos de Choya 3
La 70 fc 1
El Tomba fc 1
Santo de Alem 3
Los Vaguitos fc 0
Deportivo Caruso 3
La Reserva 3
La Sarmiento 1
Deportivo Kirki 2
La Viñita 1
Inter del Norte 0
Moto Rom 6
Los Amigos de Walter 3
La Villegas 1
Leverkusen 2
Catamarca Utd 2
Los Amigos de Kily 0
Los N°1 L.B.P. 0
Deportivo 920 0
San Antonio Sur 1
CANCHA 3 🏟️
Pje Virgen del Valle 1
Combatientes fc 3
Tucumán fc 0
Loma Sagrada 2
Los Piviejos fc 1
Motorom 0
(Sudaméricana)
Choya Viejo fc 0
Atlético Guemes 0
Pes Unidos 0
Borussia del Norte 0
(Sudaméricana)
Tigre fc 1
La TyC 0
(Sudamericana)
Manchester fc 0
La Domingueta fc 3
(Interzonal)
Borussia 1
Manchester V 0
La Pichoneta fc 2
El Rejunte fc 1
Cachafa F.A 0
Deportivo Chacabuco 1
CANCHA 4 🏟️
Tienda León Sp 2
Unión THC 1
La Sub 27 fc 3
Resaka fc 0
(Sudamericana)
Del Potrero fc 1
La Nueva Era fc 3
Ajax fc 0
L.B. Altos de Choya 2
(Interzonal- Sudaméricana)
Tabacalero fc 5
La Sub 21 fc 0
Deportivo 920 fc 2
La Banda fc 2
(Sudamericana)
La Cantera fc 0
Mitre fc 3
(Sudamericana)
Los Amigos de Dilan 2
Relámpagos Amigos 0
Los Bajos fc 5
Colomboargentino fc 1
Los Pibes Villeros 3
Chaca fc 0