Alerta amarilla por tormentas para Catamarca

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla por tormentas para la tarde y noche de hoy, extendiéndose hasta mañana.
Rige para Ambato, Ancasti, Capayán, Capital, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, La Paz, Paclín, Santa Rosa, Valle Viejo y zona serrana de Pomán.
El área será afectada por tormentas aisladas, algunas localmente fuertes o severas, abundante precipitación en cortos períodos de tiempo, actividad eléctrica, con ocasional caída de granizo y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados de forma puntual.