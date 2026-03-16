Home Deportes Se suspendió la Finalissima entre Argentina y España
La entidad que regula el fútbol europeo hizo oficial la decisión a través de un comunicado, luego de las frustradas negociaciones para encontrar una nueva sede.
Hoy se anunció la cancelación de la Finalissima que la Selección argentina debía jugar ante España. El partido estaba programado para el viernes 27 de marzo en el estadio de Lusail, en Qatar, pero quedó cancelado por el conflicto que se desató en Medio Oriente tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán y las frustradas negociaciones entre UEFA y Conmebol para reprogramar.