Home Catamarca Tinogasta participará del 1°Encuentro Norte Argentino Conecta para promover el destino turístico
El Municipio de Tinogasta, a través de la Secretaría de Turismo, participará del 1° Encuentro Norte Argentino Conecta, un importante evento destinado a fortalecer la promoción turística de la región y generar vínculos con operadores del mercado nacional e internacional.
La presencia de Tinogasta en este encuentro se concreta gracias a las gestiones del intendente Ernesto Andrada, en el marco de las acciones que impulsa el municipio para posicionar al departamento como un destino atractivo dentro del circuito turístico del norte argentino.
La actividad se desarrollará el 19 de marzo en el Centro de Convenciones de la ciudad de Salta, donde se reunirán operadores mayoristas del mercado turístico, representantes del sector público y actores vinculados a la industria del turismo, con el objetivo de presentar y promover diversas propuestas orientadas a turistas regionales, nacionales e internacionales.
En este contexto, Tinogasta contará con un stand institucional, desde el cual se dará a conocer la oferta turística del departamento, destacando sus paisajes, su identidad cultural, su gastronomía y las distintas experiencias que forman parte de su propuesta para quienes eligen visitar la región.
Además, durante la jornada se llevarán adelante reuniones con DMCs (Destination Management Companies), empresas especializadas en la gestión y promoción de destinos para el desarrollo de turismo de eventos y experiencias, lo que permitirá establecer vínculos estratégicos que potencien la llegada de visitantes.
La participación en este encuentro representa una valiosa oportunidad de promoción para Tinogasta, especialmente en la antesala de los próximos fines de semana largos, períodos clave para el movimiento turístico. Al mismo tiempo, forma parte de las políticas que el municipio impulsa para fortalecer el posicionamiento del destino y acompañar el desarrollo de la actividad turística local.
De esta manera, Tinogasta continúa ampliando su presencia en espacios de promoción y articulación turística, consolidando su identidad como uno de los destinos destacados del norte argentino.