Adolescente hospitalizado tras siniestro vial

En la tarde de este martes, a las 19:30, por solicitud de Operadores del 905, numerarios de la Comisaría de Fray Mamerto Esquiú llegaron hasta la ruta provincial N° 41, a la altura del Club La Carrera, por un hecho de tránsito. En el lugar, un adolecente de 16 años de edad, circulaba en una motocicleta marca Corven 110 cc., de color negro, y por motivos que se investigan, colisionó con una camioneta Isuzu conducida por Jorge Ariel Cazuza (43). A raíz del siniestro, el jovencito sufrió lesiones que demandaron la asistencia de facultativos médicos del SAME, quienes lo trasladaron al Hospital San Juan Bautista Trabajaron sumariantes de la Unidad Judicial N° 11 y peritos de la Dirección General de Criminalística, bajo las directivas de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este.