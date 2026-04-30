Antofagasta de la Sierra celebra el Día del Trabajador con un bono de 100 mil y aumento salarial

En el marco de la conmemoración del Día del Trabajador, el intendente Mario Cusipuma encabezó una jornada de agasajo a los empleados municipales tanto en la Villa de Antofagasta, como así también en la localidad de El Peñón, donde realizó importantes anuncios para el personal del municipio. Durante el encuentro, el jefe comunal informó el otorgamiento de un bono extraordinario de 100 mil pesos, junto a un incremento salarial del 15%, que se aplicará de manera escalonada en tres tramos del 5% durante los meses de mayo, junio y julio. En su mensaje, el intendente también realizó un balance de gestión, destacando el avance de obras fundamentales para el desarrollo del departamento. Entre ellas, mencionó la construcción del Centro de Capacitación Municipal, el avance del Corralón Municipal, y la obra de red cloacal en El Peñón, en la cual el Gobierno Provincial colabora con la provisión de cañerías. Asimismo, explicó la dinámica de financiamiento a través del fideicomiso minero, que permite avanzar en obras estratégicas como las plantas de tratamiento cloacal tanto en la Villa como en El Peñón, las cuales se encuentran en su etapa final y se prevé que en aproximadamente 60 días comiencen las primeras pruebas operativas. El intendente puso especial énfasis en las obras estructurales que marcarán un antes y un después en la región, como el tendido eléctrico de 33 kV, que conectará distintas localidades del departamento, y la Ruta Provincial N° 43, que ya presenta avances hasta el kilómetro 16. Estas obras, destacó, son resultado de gestiones sostenidas ante el Gobierno Provincial y financiadas en gran parte por la actividad minera. En este sentido, también anunció el próximo inicio de la obra de energización en la localidad de Ciénaga Redonda, prevista para la segunda quincena de mayo. Este proyecto contempla tendido eléctrico y la instalación de un grupo electrógeno, lo que permitirá por primera vez dotar de servicio eléctrico a la comunidad, impactando de manera directa en el desarrollo económico local y en el fortalecimiento de proveedores vinculados a la actividad minera. La obra será financiada mediante fondos de responsabilidad social empresarial de Río Tinto. Finalmente, el jefe comunal destacó la administración responsable de los recursos municipales en un contexto económico complejo debido a las políticas económicas nacionales, marcado por la disminución de la coparticipación que nos golpea directamente. “A pesar de las dificultades, seguimos avanzando con obras que durante años fueron postergadas y que hoy son una realidad”, afirmó. En esa línea, ratificó la continuidad de políticas públicas fundamentales como las becas alimentarias en el comedor Mikuna para 60 estudiantes, 80 becas estudiantiles, la asistencia a adultos mayores y el acompañamiento a adultos en formación técnica en el Centro de Capacitación Municipal. “Somos un municipio presente, que planifica, gestiona y ejecuta pensando en el bienestar de nnuestro departamento”, concluyó el intendente.