Detienen a un hombre con casi 40 kilos de cocaína

Gendarmería Nacional dio un gran golpe al narcotráfico al secuestrar un cargarme de droga ocultos en un vehículo. El operativo se concretó en El Portezuelo donde efectivos de la fuerza federal requisaron un automóvil Citroën C4 Aircross conducido por un hombre, oriundo de Jujuy que viajaba desde esa provincia con destino a Mendoza. Durante la inspección, los gendarmes detectaron que el rodado había sido modificado en partes de su estructura, encontrándose paquetes con la sustancia que al ser sometida a la prueba de campo arrojó como resultado que se trataba de cocaína de máxima pureza, con un peso de 39 kilos. De inmediato se puso en conocimiento al Juzgado Federal de Catamarca desde donde se ordenó el secuestro de la droga y el rodado y la detención del conductor mientras continúan las tareas investigativas.