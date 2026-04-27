Exitoso cierre del torneo de Hockey “Aniversario de Recreo”

En el marco de los festejos por un nuevo aniversario de la ciudad de Recreo, culminó con total éxito el Torneo de Hockey “Aniversario de Recreo”, desarrollado con una importante participación de equipos locales y visitantes, consolidando una vez más al deporte como herramienta de integración, encuentro y crecimiento comunitario.
Durante toda la jornada se vivieron partidos de gran nivel, compañerismo y espíritu deportivo, en un evento que reunió a familias, deportistas y vecinos acompañando esta verdadera fiesta del hockey.
Resultados finales
Sub 12
1- COSI
2- Recreo
Sub 15
1- COSI
2- Recreo
Mayores Damas
1- Recreo
2- Villadolores (Catamarca Capital)
3- COSI
Mayores Varones
1- Recreo B
2- Recreo A
3- COSI (Club Obrero San Isidro)
La Municipalidad de Recreo agradece especialmente la colaboración de Marcos Cucharini, kinesiólogo, por su profesionalismo, compromiso y permanente predisposición al servicio de cada deportista durante el desarrollo del torneo.
Asimismo, destacaron la atención brindada a los equipos visitantes, quienes contaron con desayuno, almuerzo, merienda y toda la asistencia necesaria para una estadía cómoda y organizada, reflejando una hospitalidad que pocas veces se observa en otras competencias.
“El intendente Luis A. Polti continúa acompañando firmemente al deporte local, impulsando políticas deportivas inclusivas y trabajando con la firme proyección de que nuestra ciudad sea sede de futuras competencias provinciales de hockey” comentaron desde la organización.