El Cine Teatro Catamarca presenta su cartelera de abril

El Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte invita a disfrutar de la cartelera de abril del Cine Teatro Catamarca, con una programación diversa que reúne espectáculos para toda la familia, música en vivo y propuestas escénicas de gran nivel.

La agenda comienza el viernes 10 a las 21 hs con Miss Universo Catamarca 2026. La propuesta trasciende el concepto tradicional de certamen de belleza para poner en valor la identidad, el compromiso social y el desarrollo personal de las participantes. En esta instancia, se elegirá a la representante catamarqueña que competirá a nivel nacional en Miss Universo Argentina, en una noche que combinará puesta en escena, producción y emoción. Este evento permitirá brindar visibilidad y proyección para mujeres de toda la provincia, destacando la diversidad, el talento y el liderazgo femenino. Las entradas se adquieren en boletería del teatro y se solicita la colaboración de un alimento no perecedero.

El sábado 11 a las 17 hs será el turno del público infantil con Plim Plim en vivo: Energía Musical, un espectáculo interactivo que combina canciones, baile y personajes entrañables en una propuesta pensada para disfrutar en familia. Entradas disponibles en boletería y a través de norteticket.com.

El sábado 18 a las 21 hs, llega Palito Ortega con su show “Muchacho que vas cantando”, un recorrido por los grandes éxitos de su carrera en una noche cargada de emoción y nostalgia. Las entradas pueden adquirirse en boletería o en entradaweb.com.ar.

Finalmente, el sábado 25 a las 21 hs, el reconocido director y pianista Sergio Feferovich presenta “La música de las ideas”, una experiencia que combina música, reflexión y participación del público en torno a la creatividad y las emociones. Entradas en boletería y en entradaweb.com.ar.

De esta manera, el Cine Teatro Catamarca continúa consolidándose como un espacio clave para la cultura en la provincia, con una programación diversa y de calidad.