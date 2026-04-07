Copa Libertadores: Boca arranca en Chile una nueva ilusión

Luego de dos años de ausencia, el xeneize le apunta a su torneo preferido. También debuta Independiente Rivadavia, que recibe a Bolívar en Mendoza. Arranca la Copa Libertadores. Y Boca vuelve a jugarla luego de dos años de amarga abstinencia. A las 21.30 y con transmisión de Telefé y DSports, el equipo xeneize se enfrentará en Santiago de Chile y por el grupo D a la Universidad Católica iniciando una nueva aventura en búsqueda de un objetivo deportivo e institucional absorbente que se le viene negando desde 2007, el año en el que levantó la Copa por última vez. Cuando su actual presidente, Juan Román Riquelme, era su máxima estrella dentro de la cancha. Antes y a partir de las 19, será el turno de Independiente Rivadavia, el último ganador de la Copa Argentina y el equipo mas puntos ha sumado en lo que del Torneo Apertura, que hará su debut en el grupo C del máximo torneo continental a nivel de clubes enfrentando a Bolivar de La Paz en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza a través de Fox Sports. Tras las buenas sensaciones que dejó la victoria por 1 a 0 ante Talleres en Córdoba, el técnico Claudio Ubeda volverá a meter mano en el equipo. Más allá de la presencia en el arco de Leandro Brey en lugar de Agustín Marchesín, reaparecerá la defensa titular con Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco. Di Lollo, Costa y Blanco habían acumulado la totalidad de los minutos jugados por Boca en el año. En el medio, volverá a ser titular Leandro Paredes quien compartirá la línea con Santiago Ascacíbar, Milton Delgado y la juvenil revelación Tomás Aranda. Arriba, Miguel Merentiel y Ádam Bareiro parecen inamovibles. Exequiel Zeballos ya está recuperado de su desgarro en el bíceps femoral izquierdo y viajó con el plantel pero no está listo para reaparecer y ni siquiera irá al banco. Recien tras el partido copero, el “Changuito” se sumará definitivamente al grupo con la posibilidad de tener algunos minutos el sabado ante Independiente en la Bombonera. Con todos estos datos, el probable equipo boquense saldrá con Brey; Weigandt, Di Lollo, Ayrton Costa, Blanco; Ascacibar, Paredes, Delgado, Aranda; Merentiel y Bareiro. Ubeda ya anticipó que la rotación continuará ante Independiente teniendo en cuenta que la próxima semana Boca será local ante Barcelona de Ecuador por la segunda fecha de la Copa Libertadores, que, a partir de ahora pasa a ser la gran prioridad futbolística e institucional y la que determinará la renovación o no del contrato del director técnico que vence en junio venidero. Fuente: Página 12