La Capital recibirá a 2.500 profesionales por el Torneo Nacional de Abogados

El Torneo Nacional de Fútbol de Abogados y Abogadas se disputará este año en la ciudad, desde el miércoles 29 de abril al domingo 3 de mayo inclusive.

El intendente de la Capital, Gustavo Saadi, mantuvo un encuentro institucional con las autoridades del Colegio de Abogados de Catamarca, encabezadas por su presidente, Rafael Santa Cruz, para coordinar acciones ante el inicio del Torneo Nacional de Fútbol de Abogados y Abogadas, que se disputará este año en la ciudad desde el miércoles 29 de abril al domingo 3 de mayo inclusive.

En este sentido, la vicepresidenta del Colegio, Dra. Susana Saadi, destacó el impacto que tendrá el evento en la Capital: “Recibiremos a 2.500 jugadores inscriptos, a los que se suman cuerpos técnicos y familiares. Es muy importante para la ciudad y la provincia, por lo que invitamos al intendente no solo como jefe comunal, sino como colega, para que brinde la bienvenida oficial”.

El certamen que recorre distintas provincias del país todos los años, contará con un despliegue masivo en diversos predios de la ciudad, teniendo como sede principal al Catamarca Rugby Club, además de los predios del SOEM, Villalobos, y los complejos pertenecientes a los colegios de Contadores y de Odontólogos de la provincia.

Más allá de lo deportivo, la reunión permitió fortalecer los vínculos de gestión. Se ratificó la participación del Colegio de Abogados en el programa “El Municipio en tu Barrio”, donde profesionales brindan asesoramiento a través del Consultorio Jurídico Gratuito.

Asimismo, se anunció que para el segundo semestre del año se organizarán, junto la Secretaría de Ambiente y Espacios Públicos del municipio y la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA), unas jornadas de capacitación sobre derecho ambiental y sustentabilidad. “Venimos trabajando en una articulación sostenida con el municipio, buscando siempre nuevas propuestas que beneficien a los colegas y a la comunidad en general”, concluyó la Dra. Saadi.

Acompañaron al intendente en la jornada la vicepresidenta Susana Saadi; la prosecretaria Silvestre Galván; el tesorero Marcos Herrera Basualdo; y los vocales María Emilia Cesenarro y Gustavo Aparicio.