La Libertad Avanza presentó una agenda con diez prioridades para Catamarca

La Libertad Avanza presentó junto a sus aliados políticos en la legislatura el PRO y Generación del Cambio este lunes 27 de abril el documento “10 Ejes para una Catamarca Próspera”, una propuesta institucional que reúne las prioridades del bloque legislativo provincial en materia de justicia, transparencia, sistema electoral, federalismo y desarrollo social. La conferencia se realizó en La Casa de La Libertad, en calle Perú 253, a cuatro días de la apertura de las sesiones ordinarias del 1° de mayo en la Cámara de Diputados de Catamarca.

El primer bloque de la propuesta apunta a fortalecer el control institucional y la transparencia. El documento plantea la prioridad de Ficha Limpia, para que toda persona con condena firme en segunda instancia quede inhabilitada para acceder a cargos públicos electivos; la creación de una Oficina Anticorrupción con autonomía funcional; y la extensión del período de sesiones ordinarias de la Legislatura, del 1° de febrero al 30 de noviembre, para garantizar diez meses efectivos de trabajo parlamentario por año.

En materia electoral y de representación política, la Alianza La Libertad Avanza propone limitar a un único mandato consecutivo los cargos de gobernador, vicegobernador, intendentes y legisladores provinciales, poniendo un freno a las reelecciones indefinidas. Junto con esto, el documento promueve la Boleta Única de Papel, la incorporación del ballotage para las elecciones ejecutivas y la eliminación de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias.

Otro de los pilares del documento es el reclamo federalista hacia el interior provincial. La propuesta ratifica el dominio exclusivo de Catamarca sobre sus recursos naturales, su biodiversidad y sus bienes comunes, y establece que las regalías mineras se destinen de manera preferente a los departamentos donde están localizados los yacimientos. A esto se suma la consagración de una política demográfica que apunte a equilibrar el desarrollo del territorio catamarqueño y a evitar la concentración de población y servicios en la capital.

El documento dedica un capítulo central a la reforma del Estado provincial y del propio Poder Legislativo. Propone una carrera administrativa basada en mérito, idoneidad y concurso público, principios obligatorios de ética pública para todos los funcionarios y la incorporación del equilibrio fiscal como principio rector de las finanzas provinciales. En el plano legislativo, plantea disminuir el costo legislativo, acotar los fueros parlamentarios eliminando la inmunidad de proceso y conservando solamente las de opinión y de arresto, y habilitar la promulgación parcial de las leyes.

La alianza adelantó que pondrá el documento a disposición de las demás fuerzas con representación legislativa, para que sirva de base de discusión en los próximos meses.