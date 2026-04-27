Catamarca llenó de poesía y música el stand del Norte en la Feria del Libro

La tarde del sábado 25 de abril el stand del Consejo Norte Cultura en la 50º Feria Internacional del Libro de Buenos Aires se llenó de poesía y música catamarqueña, en una jornada que fue acompañada por la secretaria de Gestión Cultural, Laura Maubecín y la directora de Patrimonio, Edith Cardoso.

La programación que desplegó la provincia incluyó la presentación del libro de poesía “El huevo del flamenco” de Rosario Andrada quien, en diálogo con la directora de Bibliotecas y Archivo Celia Sarquís, contó el contexto y el derrotero de este libro en el que el ojo del flamenco oficia de ojo invisible que captura un paisaje de salares y volcanes, y denuncia la profanación del silencio sagrado de la Puna.

Víctor Aybar, autor y editor de El Guadal, presentó Danza del Valle un libro que presenta el resultado de una investigación acerca de la historia de la danza en Catamarca. También en diálogo con Celia Sarquís, contó detalles de la investigación que da cuenta de distintas etapas en el desarrollo de esta disciplina y de nombres propios, como los de Manolo Rodríguez, Pepe Díaz, Silvia Chalup, Daniela Salamanca, Silvia Bucari, entre otros, que fueron configurando la escena artística catamarqueña.

Aybar comentó que el libro surgió a partir de un capítulo que escribió para el libro de oro del Bicentenario de la Autonomía y que resultó un aporte importante porque comenzó a ser usado como material de estudio para estudiantes del profesorado de danzas. También destacó una etapa de profesionalización de la danza en Catamarca, relacionada con la constitución del ballet folclórico municipal y con las audiciones que se realizan en los últimos años para constituir el ballet oficial de apertura de la Fiesta del Poncho.

El Guadal Editora presentó también en la feria sus dos últimos poemarios, publicados bajo la colección Chinitas, que reúne poesía escrita por mujeres. Paula Bustamante habló de “El cielo que nos abarcó”, leyó algunos versos y compartió el trabajo detrás de su primer poemario en el que habla de pérdidas, duelos y orfandades desde una poética del dolor que busca también ser sanación.

“Los ojos de la ternura” fue presentado por Camila Ortega, quien también destacó la posibilidad de presentar en la gran ciudad su libro que nació con el objetivo de “ocupar un lugar en el mundo” y habitar su identidad desde la palabra.

El cierre fue musical, con Itatí y Belén Parma que bajo la propuesta que las reúne bajo el nombre Catamarcanas desplegaron vidalas, coplas, zambas y hasta una chacarera que compusieron a dúo.

La producción editorial de Catamarca

Catamarca presenta en el Stand Norte Cultura de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, ubicado en el pabellón Ocre de La Rural, casi 250 títulos recientes de autores y editoriales catamarqueñas, que permiten dar cuenta de la producción literaria de la provincia.

Conviviendo con la oferta editorial de Jujuy, Salta, Tucumán y La Rioja, el stand del Norte se destaca con un espacio imponente que permite circular entre libros, hojearlos y al mismo tiempo disfrutar de la programación que ofrecen las provincias de la región.