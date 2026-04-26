Liga Chacarera: Clásico empate en el Prevedello

En el estadio Primo Antonio Prevedello, el clásico entre Obreros de San Isidro y San Martín de El Bañado terminó igualado 1 a 1, en el marco de la continuidad de la primera fecha del Torneo Anual 2026 “Centenario Club Deportivo Sumalao” – Copa “Don Mario Cisternas”, con arbitraje de Walter Agüero.
El primer tiempo fue parejo y con situaciones para ambos. San Martín avisó primero con Facundo Villafañe, que exigió al arquero Julio Canova, y luego con un remate de Lucas Salcedo que también encontró buena respuesta. Obreros respondió con peligro y tuvo una clara en los pies de Facundo Torres, cuyo remate fue despejado en la línea. Cuando se moría la etapa inicial, Luciano Castro apareció con una buena acción individual y definió al primer palo para poner el 1 a 0 a los 46 minutos.
En el complemento, San Martín reaccionó rápidamente. A los 3 minutos, Facundo Villafañe Luján remató, la pelota dio en el palo y en el rebote Lucas Salcedo aprovechó para marcar el empate. El “Santo” generó más situaciones, especialmente con pelota parada, pero no logró quebrar la resistencia de Canova. Obreros también tuvo lo suyo, con un remate lejano de Julio Sacallán que se fue por encima del travesaño.
El empate terminó siendo justo por lo mostrado por ambos equipos, que repartieron puntos y quedaron con cuatro unidades en la Zona Sur. El Santo extendió a 18 partidos sin derrotas en el clásico ante Obreros, que registra el último triunfo en 2015.
En la próxima jornada, San Martín enfrentará a La Tercena, mientras que Obreros se medirá ante Los Sureños.
Foto: Fabrico Cabrera