Milei reestructurará el Servicio Meteorológico Nacional y despedirá a 140 empleados contratados

El Ministerio de Defensa pondrá en marcha un plan de modernización de la operatoria del SMN, que tiene 130 estaciones de observación en todo el país.

El gobierno nacional avanzará en una reestructuración del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) que incluirá el despido de 140 empleados contratados y la puesta en marcha de un plan integral de modernización orientado a automatizar procesos, reducir costos operativos y adecuar el sistema a estándares internacionales. La decisión se inscribe en una estrategia más amplia de reforma del Estado y responde a un diagnóstico oficial que detectó un sobredimensionamiento en áreas administrativas y operativas, junto con un atraso tecnológico significativo en la red de observación meteorológica.

Según pudo saber Infobae de fuentes oficiales, los telegramas de desvinculación comenzarán a enviarse de manera inmediata y alcanzarán a personal contratado, principalmente en funciones administrativas y de observación manual. Se trata de una reducción puntual dentro de una planta total cercana a los mil empleados —entre civiles y personal militar— que actualmente integran el organismo. La medida forma parte de un rediseño estructural que apunta a modificar el funcionamiento del SMN, con el objetivo de reemplazar procesos manuales por sistemas automatizados.

El eje del plan es la modernización de la red de observación, que actualmente cuenta con unas 130 estaciones distribuidas en todo el país. De acuerdo con la información a la que accedió Infobae, el sistema vigente presenta un grado significativo de desactualización y opera, en gran medida, sobre la base de estaciones meteorológicas manuales. Este esquema implica una elevada asignación de personal en tareas de campo y en la cadena posterior de procesamiento de datos, lo que repercute directamente en la estructura administrativa del organismo.

El Gobierno nacional implementará el despido de 140 empleados contratados del Servicio Meteorológico Nacional, enfocado en funciones administrativas y de observación manual, como parte de un plan de modernización que busca automatizar la red de observación, reducir costos operativos y adecuar el organismo a estándares internacionales, informaron fuentes oficiales.

Ese modelo, que requiere la toma manual de datos, su registro en planillas y su posterior procesamiento en centros de análisis, es considerado obsoleto frente a los estándares internacionales actuales, donde la automatización permite obtener información en tiempo real con menor margen de error y mayor eficiencia operativa. En ese contexto, el diagnóstico oficial concluyó que el SMN arrastra una lógica de funcionamiento que no se corresponde con las exigencias técnicas contemporáneas.

El proceso de reforma se originó a partir de un informe elaborado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que encabeza Federico Sturzenegger. Ese documento identificó un sobredimensionamiento en diversas áreas —particularmente administrativas— y lo vinculó con políticas previas que, según la evaluación oficial, desnaturalizaron la finalidad operativa del organismo. A partir de ese diagnóstico, se impulsó un plan de reestructuración en coordinación con el área de Defensa.

La reconfiguración apunta a optimizar la asignación de recursos humanos mediante la reducción de dotaciones en estaciones manuales y la adecuación del personal administrativo, sin afectar la continuidad del servicio. Según pudo reconstruir Infobae, la propuesta contempla mantener la presencia de observadores en el territorio, pero ajustando las dotaciones a parámetros considerados más eficientes. En términos operativos, esto implica pasar de esquemas con entre siete y nueve personas por estación a un promedio de cuatro o cinco.

Uno de los puntos centrales del plan es que no se verá afectado el núcleo técnico del organismo. La información a la que accedió Infobae indica que no habrá desvinculación de meteorólogos, considerados un recurso estratégico para el funcionamiento del sistema. La decisión oficial es preservar el capital profesional del SMN y concentrar los recortes en áreas que presentan superposición de funciones o baja productividad relativa.

En términos presupuestarios, la iniciativa busca generar un ahorro estimado en más de 3.500 millones de pesos anuales, producto de la reducción de contratos y la reorganización operativa. Esos recursos serán reinvertidos en la adquisición de estaciones meteorológicas automáticas de última generación, con el objetivo de avanzar durante 2026 en una modernización integral de la red de observación.

El plan contempla la incorporación progresiva de sistemas automatizados capaces de medir variables meteorológicas sin intervención humana directa y transmitir los datos en tiempo real. Este tipo de tecnología constituye el estándar en los servicios meteorológicos más avanzados y permitirá mejorar tanto la calidad como la disponibilidad de la información producida por el organismo.

La implementación del programa se articula con el Ministerio de Defensa, que conduce el teniente general Carlos Alberto Presti, bajo cuya órbita funciona el SMN. Desde esa cartera consideran que la modernización del servicio es clave no solo para mejorar la eficiencia operativa, sino también para fortalecer su rol dentro del sistema de defensa y en áreas críticas como la aeronavegación.

En ese sentido, el rediseño incluye la proyección de nuevos sistemas orientados a mejorar la seguridad aeronáutica, con el objetivo de optimizar la precisión de los datos meteorológicos utilizados en la operación de aeropuertos. Según pudo saber Infobae, el Gobierno sostiene que la reforma no compromete la aeronavegabilidad; por el contrario, apunta a mejorarla mediante la incorporación de tecnología más confiable y precisa.

La iniciativa también es presentada como un punto de partida para la construcción de un sistema más eficiente, con mayor incorporación tecnológica y mejores estándares de calidad en la información meteorológica. En la evaluación oficial, el modelo actual no solo resulta costoso en términos operativos, sino que además limita la capacidad de respuesta del organismo frente a eventos climáticos y demandas de sectores estratégicos como el agro y el transporte aéreo.

Conflicto sindical y reacción de ATE

La implementación del plan ya comenzó a generar tensiones con sectores sindicales, en particular con la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que viene manifestando su rechazo a la medida. En los últimos días, el gremio realizó protestas frente a las instalaciones del Servicio Meteorológico y denunció que la reestructuración implica un recorte que afectará el funcionamiento del organismo. Desde ATE sostienen que los despidos debilitan la capacidad operativa del SMN y cuestionan el diagnóstico de sobredimensionamiento.

Las manifestaciones incluyeron asambleas, movilizaciones y advertencias sobre posibles medidas de fuerza si el Gobierno avanza con el esquema previsto. El sindicato planteó que la automatización no puede reemplazar completamente las tareas humanas sin afectar la calidad del servicio, y defendió el rol de los trabajadores en la recolección y validación de datos meteorológicos en el territorio.

Desde el Gobierno, en cambio, rechazan esos planteos y sostienen que la modernización es indispensable para garantizar un servicio acorde a los estándares internacionales. La información a la que accedió Infobae indica que uno de los problemas identificados es la falta de integración tecnológica entre las distintas etapas del proceso, lo que genera demoras y reduce la precisión de los pronósticos.

El conflicto con ATE se inscribe en un escenario más amplio de tensiones por la política de ajuste en el sector público, donde distintos organismos están siendo objeto de revisiones estructurales. En el caso del SMN, la combinación de una función técnica sensible con un esquema operativo considerado obsoleto explica la centralidad que adquirió la reforma dentro de la agenda oficial.

A pesar de las resistencias, en el Gobierno aseguran que el proceso avanzará en los términos previstos y que la modernización del Servicio Meteorológico será un caso testigo dentro de la transformación del Estado. El objetivo es consolidar un modelo más eficiente, con menor carga administrativa y mayor capacidad tecnológica, que permita mejorar la calidad del servicio sin incrementar el gasto público.

En ese marco, la primera etapa del plan —que incluye las desvinculaciones y el inicio de los procesos de adquisición de equipamiento— marcará el ritmo de una reforma que el Ejecutivo considera estratégica. El horizonte es avanzar durante 2026 en la renovación de la red de observación y sentar las bases de un sistema meteorológico más moderno, con mayor precisión, mayor cobertura y mejor capacidad de respuesta frente a los desafíos climáticos.