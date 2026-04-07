Néstor Pacheco se presentará en el primer episodio de “Nuestras Voces” 2026

La primer entrega de Nuestras Voces, que se presentará este miércoles 1 de abril a las 20 horas en la fanpage de Facebook de Senado, traerá la voz de Néstor Pacheco, artista referente de nuestro folklore que nos regala su sonido y su ritmo para alegrar el espíritu y encontrarnos unidos en el sentimiento de ser catamarqueñas y catamarqueños.

Una producción que refleja un nuevo año de trabajo por parte del equipo de Vicegobernación comprometido en este proyecto, y que conforman bajo la dirección del subsecretario de Coordinación y Técnica de Senado, Julio Macedo; Juan Ignacio Molina, David Moya, Marcos Córdoba, Mauricio Ponce y Rodrigo Ferreira.

Sobre el ciclo

El ciclo audiovisual de música emitido desde la Biblioteca del Senado hace un recorrido por la cultura catamarqueña de la mano de artistas e intérpretes que ponen de relieve la significancia que para cada uno tiene la historia y letra de la obra que elige para su presentación, ya sea desde el canto, la copla, el recitado o la música urbana.

El proyecto producido íntegramente por el equipo de Vicegobernación, cuenta con representantes pertenecientes a los departamentos de la provincia, proponiendo al público tender un puente entre el arte y su significado, como una unidad de sentido que permite a sonido de la voz permite al sonido de la voz o el instrumento, transportar nada más y nada menos que las huellas de la cultura en un momento tan especial de la historia como el actual.