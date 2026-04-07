El Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte invita a la inauguración de la muestra “Formas de estar”, de la artista Clara Bolomo, que tendrá lugar el próximo viernes 10 de abril a las 20 horas en el Museo Provincial de Bellas Artes Laureano Brizuela (San Martín 316).

La exposición reúne una serie de trabajos realizados en acrílico sobre diversos soportes como lienzo, cartón misionero y MDF, y se organiza en torno a dos líneas que dialogan entre sí. Por un lado, la serie Formas de estar, que a partir de objetos cotidianos abre múltiples interpretaciones posibles, invitando al espectador a proyectar su propia mirada. Por otro, una serie de retratos que recupera figuras reconocibles provenientes del cine, la música y la literatura, junto a otras más íntimas y personales.

En palabras de la artista:

“Inmersas en lo cotidiano, las incontables versiones de la subjetividad tiñen la mirada… Versiones de los recuerdos, versiones del engaño de la memoria, de los pasos de baile de la vida. El sabor es variado, también lo son los métodos de cocción. Y la mirada espera, en objetos y en otras miradas, la resonancia de cráteres lunares, de lunas regaladas, de platos que se sirven y también, muchas veces, de agujeros blancos de platos vacíos.”

Sobre la artista

Clara Adriana Bolomo nació en Catamarca en 1958 y actualmente reside en Tucumán. Es médica, especializada en psiquiatría, y ha desarrollado su labor en el campo del psicoanálisis tanto en el ámbito público como privado. Paralelamente, ha sostenido una profunda vocación por la pintura, disciplina a la que se dedica de manera exclusiva desde hace algunos años, enfocándose en la pintura figurativa.

Su formación artística incluye la participación en muestras colectivas e individuales, así como la asistencia a talleres con reconocidos artistas como José Quiroga Curia, Gerardo Ramos Gucemas, Kely Romero y actualmente Iván Ríos. Además, desarrolla su actividad docente en su propio taller.

Tras la inauguración, la muestra podrá visitarse con entrada libre y gratuita de lunes a viernes de 8 a 13 y de 15 a 20 hs. mientras que los sábados está abierto de 9 a 13 hs.