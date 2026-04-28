martes, abril 28, 2026
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Nueva etapa para el futsal de la Liga Catamarqueña

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By Datamarca4

El Departamento de Futsal y Fútbol Playa de la Liga Catamarqueña realizó su primera reunión de cara al Torneo Apertura 2026, que contará con competencia en la rama masculina y femenina.

El encuentro estuvo acompañado por la presidenta, Dra. María Silvia Jiménez, y sirvió para presentar a las nuevas autoridades: Mariángel Avellaneda, Javier Picón, Carolina Solohaga y Anabel Luján, quienes estarán al frente de esta nueva etapa.

Demian Avellaneda, actual coordinador general y principal responsable del Departamento, dejará ese rol para acompañar desde otro lugar dentro de la estructura, dando paso a la nueva conducción.

Con este primer encuentro, el futsal de la Liga Catamarqueña comienza a diagramar una nueva temporada de trabajo, organización y crecimiento deportivo.

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