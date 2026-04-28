Nueva etapa para el futsal de la Liga Catamarqueña

El Departamento de Futsal y Fútbol Playa de la Liga Catamarqueña realizó su primera reunión de cara al Torneo Apertura 2026, que contará con competencia en la rama masculina y femenina. El encuentro estuvo acompañado por la presidenta, Dra. María Silvia Jiménez, y sirvió para presentar a las nuevas autoridades: Mariángel Avellaneda, Javier Picón, Carolina Solohaga y Anabel Luján, quienes estarán al frente de esta nueva etapa. Demian Avellaneda, actual coordinador general y principal responsable del Departamento, dejará ese rol para acompañar desde otro lugar dentro de la estructura, dando paso a la nueva conducción. Con este primer encuentro, el futsal de la Liga Catamarqueña comienza a diagramar una nueva temporada de trabajo, organización y crecimiento deportivo.