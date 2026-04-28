Boca se pone a prueba en Brasil contra el Cruzeiro por la Libertadores

Boca afrontará este martes un desafío exigente cuando visite a Cruzeiro desde las 21:30 en el estadio Mineirao, por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026. El conjunto argentino llega con puntaje ideal y en una racha positiva que ilusiona a sus hinchas con avanzar rápidamente a los octavos de final.

El equipo dirigido por Claudio Úbeda atraviesa uno de sus mejores momentos en los últimos años. Acumula 14 partidos sin conocer la derrota y ha mostrado un funcionamiento sólido incluso cuando rota jugadores. Un ejemplo claro fue la contundente victoria por 4-0 ante Defensa y Justicia, que reafirmó la profundidad del plantel. Además, podría recuperar en breve a piezas importantes como Carlos Palacios y Edinson Cavani de cara a lo que viene, lo que elevaría aún más el nivel de un equipo que ya cuenta con una base consolidada. Para este encuentro, sin embargo, el entrenador pondrá lo mejor disponible, con la única excepción del arquero Agustín Marchesín, quien será reemplazado por Leandro Brey debido a una lesión. Formaciones: Cruzeiro: Matheus Cunha; Kauã Moraes, João Marcelo, Jonathan, Kaiki Bruno; Lucas Romero, Gérson, Keny Arroyo, Bruno Rodrigues, Christian; y Kaio Jorge. DT: Cuca.

Boca: Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.