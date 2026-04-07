Raúl Jalil participó de la clase inaugural de Medicina

El gobernador Raúl Jalil participó en la tarde de ayer, del acto de lanzamiento oficial y clase inaugural de la carrera de Medicina, que dependerá de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA), marcando un hecho histórico para el sistema educativo y sanitario de la provincia.

El acto, que tuvo lugar en el aula Magna de la casa de altos estudios, contó con la presencia del rector de la UNCA, Oscar Arellano; la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, María Cristina Arreguez; y el rector de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Sergio Pagani; la ministra de Salud, Johana Carrizo; la presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli, entre otras autoridades académicas y provinciales.

En este marco, se concretó la firma de un acta acuerdo de cooperación académico-científica entre la UNCA y la UNT, a través de sus respectivas carreras de Medicina, con el objetivo de fortalecer la formación profesional, el intercambio de conocimientos y el desarrollo conjunto de iniciativas académicas.

En la ocasión, el Gobernador destacó la importancia de esta nueva oportunidad de formación en la provincia e instó a valorar el acceso a la educación pública, porque en este caso se trata de una carrera muy costosa. “Es importante que valoren el esfuerzo del Estado para que puedan estudiar aquí. Esto mejora la calidad de vida de todo el norte argentino”, expresó.

Asimismo, remarcó el rol estratégico de la universidad pública en el desarrollo social y económico. “La universidad pública es dinamizadora de la economía y del conocimiento. Vamos a seguir acompañando todos los proyectos que tengan que ver con la universidad pública”, afirmó.

La apertura de la carrera de Medicina en la UNCA representa un avance significativo en la ampliación de la oferta académica y en la formación de profesionales de la salud, anhelada hace varios años.