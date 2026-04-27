En el marco de un proceso de digitalización impulsado por las secretarías de Modernización y de Hacienda, la Municipalidad de la Capital extendió el sistema de tótems de pago al Juzgado de Faltas.

Esta herramienta, que ya funciona con éxito en el Centro de Emisión de Licencias (CEL), permite a los ciudadanos abonar sus compromisos de forma autónoma, rápida y segura.

La jueza de Faltas, Dra. Ingrid Pohl, destacó que el sistema se encuentra en fase de prueba para infracciones que no requieran secuestro vehicular (tránsito, bromatología, inspección general y obras particulares). “Buscamos brindar herramientas que acerquen al vecino al trámite. El tótem permite una atención simultánea con la página de Rentas, por lo que el infractor puede elegir pagar en el juzgado o desde su casa”, explicó.

¿Cómo funciona el sistema en el Juzgado?

Atención: El vecino se presenta en Mesa de Entrada para recibir el asesoramiento y la resolución de su multa.

Identificación: Con el número de DNI, CUIT o el número de acta, se dirige al tótem ubicado en el ingreso.

Pago: Puede abonar con QR, tarjeta de crédito, débito o billetera virtual.

Como incentivo a la modernización, quienes utilicen el tótem o el portal digital podrán acceder al beneficio de 6 cuotas sin interés con tarjeta Nativa.

Centro de Emisión de Licencias (CEL)

Por otro lado, el sistema de tótems también rige para todos los trámites de licencias de conducir (todas las categorías, renovaciones, duplicados y profesionales). Los esquemas de atención son:

Turno Mañana (07:30 a 13:00 horas): Se puede abonar en el tótem (digital) o en el cajero humano (efectivo y tarjetas).

Turno Tarde (14:00 a 19:00 horas): La atención para pagos es exclusivamente a través de tótem digital.

Además, para los operativos de “El Municipio en tu Barrio”, se encuentran habilitados los pagos mediante transferencia o billeteras virtuales, facilitando que el vecino complete su trámite de licencia cerca de su domicilio.

“Cuando brindamos facilidades, la persona se allana al trámite porque es más cómodo y rápido”, concluyó Pohl, resaltando que la modalidad de cajeros tradicionales seguirá vigente para quienes prefieran la atención personalizada.