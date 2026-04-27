Jalil confirmó aumento de $100.000 para becados y un 15% más para contratados

El gobernador dispuso un incremento de $100.000 para los beneficiarios de las becas Catamarca Incluye (categoría general, con efectiva prestación de servicio) y becas Arraigo, con lo cual el beneficio pasará de $400.000 a $500.000 mensuales. Por otra parte, los contratos de locación de obras tendrán un incremento del 15%.

Así informó Raúl Jalil en una reunión que encabezó junto a los ministros de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos, Verónica Soria; de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella; y de Hacienda y Obra Pública, Juan Marchetti, entre otros integrantes del gabinete provincial.

El incremento para los becarios se hará efectivo con el pago del beneficio correspondiente al mes de abril, que se abona los primeros días de mayo.

Del mismo modo, el Ejecutivo decidió otorgar un incremento del 15% para las personas que tienen contratos de locación de obra en diversas áreas de la administración provincial, que también se hará efectivo con el pago durante el próximo mes de mayo.

Estos beneficios salariales para los trabajadores estatales se suman a los ya vigentes y acordados en el marco de las paritarias.

En este contexto, es importante recordar que, con los haberes de abril (a percibir en los primeros días de mayo), los trabajadores y trabajadoras del Escalafón General de la Administración Pública Provincial recibirán la bonificación extraordinaria duplicada, aumento que forma parte del acuerdo paritario concretado con los gremios semanas atrás.

En concreto, la bonificación pasa de $50.000 a $100.000, y por una decisión de política salarial del Gobierno se extenderá hasta el próximo mes de diciembre de 2026, con lo cual se genera una previsibilidad en la proyección de los ingresos que recibirán los trabajadores a lo largo de todo el presente año.