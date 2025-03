Arranca el torneo de verano de Futsal

Con dos partidos, esta noche inicia el certamen que servirá como inicio de la temporada 2025 de futsal en la Liga catamarqueña.

Un total de diez equipos formaran parte del certamen que se jugará en cancha de la UNCA, y la de las calles avenida Italia y Perú, con entrada totalmente gratis para quienes quieran ser parte del evento.

Cabe mencionar que en la temporada pasada Villa Cubas, Alto Paraná y Parque Daza fueron los equipos más destacados llegando a las finales y se espera que este año continúen con la vara alta a la hora de afrontar el campeonato.

PROGRAMACION

Miércoles – Cancha UNCA

22: UNCA vs. Valle Chico

23: Villa cubas vs. Liberal

Jueves – Cancha Av. Italia

20.45: Parque Daza vs. Defe

21.45: Inter del Norte vs. Alto Paraná

22.45: San Isidro de Nueva Coneta vs. Fomento