Torneo Provincial: La ida de semifinales será entre sábado y domingo

La Federación Catamarqueña de fútbol dio a conocer los días y horarios para los partidos de ida de la fase de seminal del Torneo Provincial 2025, en sus dos ramas. Fueron divididos en los días sábado y domingo con un partido de cada rama, para que se pueda tener mayor poder de convocatoria. Programación Sábado

17.30: Peñarol de Fiambalá vs. Esperanzas Recreinas.

Domingo

17: Tapso FC vs. General Lavalle

Femenino

Sábado

18: Obreros de Valle Viejo vs. Fiel de Capital. Domingo

16: Racing de Belén vs. Aconquija de Andalgalá.