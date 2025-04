Capital garantiza el pago de sueldos y la continuidad de obras

El intendente de la Capital, Gustavo Saadi, encabezó esta mañana el lanzamiento del Programa de Formación Integral para los agentes municipales, en un acto realizado en el Nodo Tecnológico. Allí, en contacto con la prensa el jefe comunal se refirió a la situación económica del país y al impacto que tiene en la gestión municipal. Aseguró que están garantizados tanto el pago de sueldos como la continuidad de las obras en ejecución, aunque reconoció que el contexto económico impide avanzar en nuevos proyectos importantes. “En nuestro informe de gestión anticipamos que podría haber un país con superávit fiscal, pero con provincias y municipios en situaciones económicas complicadas”, expresó Saadi. En este sentido, recordó que desde el año pasado la Municipalidad decidió reestructurar su organigrama y aplicar recortes como medidas preventivas. Críticas al acuerdo con el FMI En cuanto al reciente acuerdo entre el Gobierno Nacional y el Fondo Monetario Internacional (FMI), el intendente fue crítico y consideró que la Argentina continúa en un ciclo de endeudamiento sin soluciones estructurales. “Estamos alquilando dólares, no produciéndolos. Hay que producir para generar reservas. Esto es un nuevo endeudamiento. Ya no pudimos pagar los 40.000 millones que se pidieron durante el gobierno de Macri, y ahora se suman 20.000 millones más”, advirtió. Finalmente, afirmó que este tipo de acuerdos hipotecan el futuro económico del país: “Los próximos 50 gobiernos van a tener que volver al Fondo Monetario a reestructurar la deuda. Evidentemente fracasó ese plan de gobierno. Uno no va al Fondo Monetario si está produciendo y le va bien”.