Más de 30 voluntarios en campaña por el Día Nacional del Donante de Médula ósea

La Facultad de Ciencias de la Salud de la UNCA, en conjunto con el Banco de Sangre de la provincia, organizaron una campaña de donación en conmemoración al Día Nacional del Donante de Médula Ósea. La convocatoria contó con más de 30 voluntarios que se acercaron a realizar su donación de sangre e inscripción al Registro de Células Madres. “Los números son buenos, teniendo en cuenta que no fueron más de 4 horas de colecta. Con estas campañas buscamos hacer entender a la población la importancia de la donación de sangre; hay que tener siempre en cuenta que, a cada hora y a cada minuto, hay cientos de pacientes que necesitan una transfusión de sangre”, explicó el licenciado Nicolás Collantes, docente de la Facultad. En cuanto a la inscripción al Registro, informó que “no hay lista de espera, pero hay muchos pacientes que necesitan trasplantes de células madres, y la única posibilidad que tienen es encontrar un par genético en el mundo. Por eso es importante que las personas donen y se inscriban al Registro”. Más adelante, Collantes detalló cómo se realiza el proceso de donación: “Se toma una muestra, se le hace una detección de código genético y se la carga en una base de datos mundial. Cada vez que, en el mundo, se enferma una persona, ya sea de leucemia o alguna enfermedad degenerativa de la sangre, se consulta esa base de datos; y si el paciente sale compatible con el potencial donante, se lo convoca, se le hace una serie de estudios y, si está bien de salud y es 100% compatible con el paciente, se realiza la donación, que es similar a la donación de sangre a través de un proceso que se denomina aféresis. Se extrae la sangre, se separan las células madres, se le vuelve a reinfundir al donante los componentes que no se necesitan y las células madres que obtuvimos del procedimiento se le infunden al paciente y se le salva la vida”. Finalmente, reflexionó sobre la importancia de donar: “La donación de sangre en sí no tiene ninguna contraindicación médica si el donante se encuentra bien. La sangre es algo único, esencial e irremplazable que no se puede fabricar; solo dependemos de la solidaridad de las personas que se acercan a donar. Las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud indican que 9 de cada 10 personas, en algún momento de nuestras vidas, vamos a necesitar un componente sanguíneo; y, con respecto al registro de donantes de células madres, hay muchos pacientes que están necesitando encontrar un donante compatible. Tenemos que concientizarnos de que estamos ayudando a una persona a seguir viviendo”, concluyó.