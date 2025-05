El papa León XIV recibirá a Javier Milei en El Vaticano

Será el 6 de junio, según informaron desde Casa Rosada. La audiencia entre el Presidente y Robert Prevost tendrá como eje el tributo a Jorge Bergoglio. Javier Milei será recibido por el papa León XIV el próximo 6 de junio en el Vaticano para rendirle tributo al papa Francisco I. El mandatario nacional será el segundo presidente latinoamericano en ser recibido por el flamante sumo pontífice. Hasta ahora, el único presidente de la región con el que se había reunido León XIV fue el colombiano Gustavo Petro, a quien recibió en audiencia el 19 de mayo en el Palacio Apostólico Vaticano. Según informó la Santa Sede, en ese encuentro “hubo un intercambio de puntos de vista sobre la situación sociopolítica de Colombia y de la región, con particular atención a los desafíos vinculados a la seguridad, a las migraciones y al cambio climático”. En esta ocasión, la audiencia entre Milei y Robert Prevost tendrá como eje el tributo a Jorge Bergoglio, aunque también analizarán la situación global. Desde el entorno del mandatario también buscarán entablar una relación personal con el jefe de la Iglesia Católica. León XIV asume la mirada ideológica que tiene Milei y sabe del alineamiento que el presidente argentino tiene con Estados Unidos e Israel. También conoce qué pensaba Bergoglio sobre el Presidente. El Presidente le explicará a Prevost su plan de ajuste económico en la Argentina y describirá las razones geopolíticas que lo mantienen cercano a Washington y a Jerusalén. También se espera que Milei le pida formalmente a León XIV que visite a la Argentina en un futuro cercano. Antes de consagrarse como jefe de la Iglesia Católica, Robert Prevost recorrió el país como cardenal y planea hacerlo como papa. Un día después de la reunión con el sumo pontífice, Milei visitará a Georgia Meloni, la primera ministra italiana y una de sus principales aliadas en Europa. La gira del Presidente continuará en Francia, donde asistirá a la Conferencia de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Océanos que organiza Emmanuel Macron. La cumbre es en Niza, y el mandatario argentino tiene previsto concurrir para llevar adelante una reunión bilateral con el Presidente de Francia. Si no existen cambios en la agenda presidencial, Milei volará de Niza a Jerusalén para cumplir una visita de Estado en Israel. Allí no solo se reunirá con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y con el presidente israelí, Isaac Herzog. También ofrecerá un discurso en el Parlamento (Knesset). La gira por Europa y Medio Oriente Javier Milei la hará acompañado por Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, Gerardo Werthein, canciller, y Nahuel Sotelo, secretario de Culto. El 13 de junio regresarían a Buenos Aires.