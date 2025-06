El Gobierno confirmó que vetará cualquier ley que aumente las jubilaciones

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, explicó que no existen los recursos para poder afrontar ese “gasto”. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, anticipó que el Gobierno vetará cualquiera de los proyectos que busquen una reforma previsional que otorgue un aumento a los jubilados o mejoras a los subsidios por discapacidad. “Nosotros sostenemos desde siempre que no existen los recursos para esto”, explicó. De esta forma, el funcionario adelantó que, en caso de que se oficialicen las normativas, el Gobierno vetará los proyectos de ley. “¿De dónde salen los recursos para generar ese incremento? Por más que pongan aumento de partidas, si no están los recursos de ninguna manera va a poder aprobarse una ley de esta manera”, ratificó este lunes. En diálogo con Radio Rivadavia, Francos subrayó que no existen recursos en el Estado para financiar los proyectos que la oposición intenta impulsar en el Congreso y sentenció: “No hay magia acá, si no están los fondos, no se pueden establecer los gastos. Caso contrario, el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) la va a vetar”. La sesión en la que se busca tratar el proyecto está convocada para este miércoles en Diputados. El jefe de Gabinete consideró que es necesaria una reforma laboral “para que existan más trabajadores activos, con una relación razonable es de cuatro trabajadores activos por cada jubilado según las pautas internacionales para un sistema previsional”. De esta forma, aclaró que “una reforma laboral no va a tener impacto inmediato”, ya que llegar a cuatro activos por jubilado “no va a suceder de un día para el otro y será necesaria también una reforma tributaria”. Hasta el momento, en Diputados existen 11 proyectos de ley con dictamen vinculados con cambios en el sistema jubilatorio. Las propuestas firmadas por legisladores de la oposición incluyen la reposición, por dos años, de un sistema de compra de aportes -moratoria- para personas en edad de jubilarse; la puesta en vigencia de prestaciones de montos proporcionales para quienes tengan aportes, pero no lleguen a los 30 años exigidos por ley; la eliminación del requisito de 30 años de contribuciones; cambios a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM); un aumento para todos los haberes de 7,2%, y un reajuste del monto del bono de $70.000 que cobran quienes tienen ingresos más bajos. Más allá de la variedad y sin siquiera debatir cualquiera de los proyectos, el Gobierno antepuso su negativa bajo su, ya habitual, argumento de “No hay plata”.