El Gobierno oficializó el aumento de Jubilaciones y pensiones

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó este viernes los nuevos montos que comenzarán a regir en agosto para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. El aumento será del 1,62%, en línea con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio informado por el INDEC, y responde a la fórmula de movilidad vigente que ajusta los haberes de forma mensual, según lo establece el decreto 274/2024. Con la actualización, la jubilación mínima pasará a ser de $314.305,37, mientras que la máxima trepará a $2.114.977,60. También se actualizaron las bases imponibles para los aportes previsionales: la mínima será de $105.857,99 y la máxima de $3.440.334,99. A su vez, la Prestación Básica Universal (PBU) se actualizará a $143.780,36, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) llegará a $251.444,30, y las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez o Vejez pasarán a ser de $220.013,76. Bono extraordinario de $70.000: quiénes lo cobran Al igual que en los últimos meses, el Gobierno confirmó el pago de un bono extraordinario de $70.000 que se abonará junto con los haberes de agosto. Este refuerzo está destinado a jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo, titulares de PUAM y de pensiones no contributivas. En los casos en los que el ingreso previsional supere el haber mínimo, el bono se paga de forma proporcional hasta alcanzar un ingreso total de $384.305,37, que es el nuevo tope para cobrar el extra completo. Así quedarán los montos a cobrar con el bono incluido: ●Jubilación mínima: $314.305,37 + $70.000 = $384.305,37 ●PUAM: $251.444,30 + $70.000 = $321.444,30 ●PNC por Invalidez o Vejez: $220.013,76 + $70.000 = $290.013,76 ●PBU: $143.780,36 (no percibe bono) ●Jubilación máxima: $2.114.977,59 (sin bono)