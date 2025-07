El intendente de Recreo, Luis “Lula” Polti renunció al Consejo Departamental del Partido Justicialista y anticipó que en las elecciones de Octubre presentará candidatos a concejales en su distrito con un partido municipal para competir con los aspirantes que designe el gobierno provincial.

El jefe comunal habría expresado a su entorno que luego de que los armadores oficiales pretendan no sólo imponer la reelección de Pío Carletta como candidato a senador (que según un viejo acuerdo tácito le correspondería a Recreo), sino que no le habrían dado ni la posibilidad de proponer un candidato a diputado provincial en la lista sábana, e inclusive, no le habrían dado la opción de impulsar candidaturas de los concejales de su ciudad.

En ese marco, “Lula” tendría decidido que más allá de Octubre -donde tiene determinado enfrentar a todos con sello propio-, saldrá a la Palestra provincial de cara al 2027 amparado en el 70,5% de imagen positiva en su ciudad que le dieron las últimas encuestas oficiales; y que esos mismos sondeos lo ubican con un 59% de imagen positiva en toda la provincia.

La intempestiva salida de Polti del oficialismo podría generar un efecto cascada en otras comunas donde los intendentes pretenden impulsar candidato de su confianza sin interferencias del gobierno provincial.

Sumado a este panorama político de ruptura, esta mañana se produjo un confuso episodio entre la policía y un vehículo oficial de la Municipalidad de Recreo que se dirigía a terminar de armar el stand institucional en el Predio Ferial. Como resultado, la camioneta fue retenida y ante la presunción de los recreínos que se trataba de un operativo dirigido, Polti decidió levantar la participación del municipio en el Poncho.