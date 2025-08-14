El gobierno nacional anunció aumento para docentes y no docentes universitarios

El Ministerio de Capital Humano estableció una suba del 7,5% entre septiembre y noviembre. Además, pagarán sumas fijas excepcionales de $25.000 por cargo.

Los gremios están desarrollando medidas de fuerza esta semana en reclamo de mejores sueldos y sostienen que los incrementos se aplican de manera unilaterial.

En medio de una semana de paro de los gremios universitarios, el gobierno nacional anunció este miércoles un aumento para los salarios de profesores y trabajadores de la educación superior.

A través de un comunicado, el Ministerio de Capital Humano, estableció un aumento del 7,5% de los salarios para los docentes y no docentes de las Universidades nacionales entre septiembre y noviembre y añadió que con los salarios del mes de agosto se percibirá 3,95%.

De forma complementaria se dispuso que el personal no docente percibirá sumas fijas excepcionales de $25.000 por cargo.

Para el personal docente, las dedicaciones exclusivas percibirán la suma fija excepcional de $25.000 por cargo, quedando asignado de forma proporcional al resto de las dedicaciones y cargos preuniversitarios.

“Desde el inicio de la gestión, el Gobierno nacional fortaleció las transferencias a las Universidades nacionales, consolidando una política orientada a garantizar su funcionamiento y desarrollo. En 2024, además, se asignaron fondos adicionales por más de $23.000 millones para acciones específicas de la Subsecretaría de Políticas Universitarias”, aseguró el gobierno en el comunicado oficial.

Gremios docentes de todo el país realizan esta semana huelgas en las 57 universidades públicas en reclamo de aumento salarial y por la aprobación de la ley de financiamiento universitario en el Congreso de la Nación, iniciativa que ya tiene la media sanción en Diputados.

Además, no descartan volver a convocar a una nueva marcha federal en las próximas semanas. Las entidades gremiales acusan al gobierno nacional de suspender las discusiones paritarias e imponer los aumentos de manera unilateral.

Reacción ante el anuncio

Carlos De Feo, secretario general de la federación de gremios docentes Conadu, aseguró que “no hay ningún aumento”.

“En realidad, lo que están dando es lo mismo que firmaron con UPCN: 1,3% para junio, 1,3% para julio, 1,3% para agosto, siempre por debajo de la inflación en el periodo. Pero como a los universitarios no nos pagaron los meses de junio y julio, en agosto vamos a cobrar el retroactivo. De ahí surge ese 3,95%. Lo único que acaban de agregar es el bono de 25 mil pesos por única vez solo para quienes cubren 40 horas en la universidad y porcentual a las dedicaciones menores, en 20 horas semanales, el bono será de $12.500 y en 10 horas el bono será de $6250. Esto es lo único que están ofreciendo. Ningún aumento”, aseveró.

Y agregó: “Lo que deja en claro esta maniobra del Gobierno es que sintieron el impacto del plan de lucha que incluye una tercera Marcha Federal Universitaria a fines de agosto. Medidas que vamos a sostener, porque con estos parches que inventan están lejísimos de resolver la crisis salarial y presupuestaria que sufre todo el sistema universitario nacional”.