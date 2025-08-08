El juez federal Contreras confirmó la presentación de 7 alianzas en Catamarca

Miguel Angel Contreras.

El juez federal con competencia electoral, Miguel Ángel Contreras, informó que hasta el momento se han presentado siete alianzas para competir en las próximas elecciones.

Las alianzas presentadas son: Alianza Fuerza Patria (PJ y demás partidos); Somos Provincias Unidas – Catamarca (UCR – Movilización); Provincias Unidas (Hacemos – Renacer Político y Social); Alianza La Libertad Avanza (La Libertad Avanza – PRO); Frente de Izquierda y de Trabajadores (Partido Obrero y MST); Primero Catamarca (Coalición Cívica ARI – Frente Somos Catamarca) y Con Vos Podemos (Frente Patriota Federal – GEN).

El magistrado adelantó que en los próximos días se convocará a una audiencia para compatibilizar las denominaciones de los frentes.

“Hay alianzas que tienen un parecido en la identidad en cuanto a la denominación y esa audiencia será para ponerse de acuerdo en modificar el nombre o ver qué se hace, para no generar confusiones”, explicó.

Agregó que por tratarse de elecciones concurrentes, la organización se realizará de manera conjunta con Nación. “Vamos a actuar con el concurso de las dos competencias, la federal y la provincial, en cuanto a la capacitación y la logística del despliegue de las urnas”, señaló.

Amplió que se llevarán a cabo dos escrutinios, uno nacional y otro provincial, y que se trabajará para determinar la velocidad de respuesta en la transmisión de resultados.

