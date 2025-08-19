Entregan Becas de Ayuda Económica con un aumento del 40%

En un acto realizado en el Aula Magna, la Universidad Nacional de Catamarca llevó a cabo la entrega de 231 becas de ayuda económica destinadas a estudiantes de distintas facultades. La ceremonia contó con la presencia de autoridades universitarias, quienes destacaron el compromiso de la institución en garantizar la igualdad de oportunidades y acompañar las trayectorias educativas de los jóvenes catamarqueños. Estas becas forman parte de las políticas de inclusión que impulsa la UNCA para brindar apoyo a los estudiantes que requieren de un acompañamiento económico, permitiéndoles sostener y avanzar en sus estudios superiores. “La universidad hace un esfuerzo muy grande en este tiempo de desfinanciamiento hacia todo el sistema universitario y en este reacomodamiento de prioridades que tiene la universidad, siempre el Rector me encomendó apoyar y ayudar a los estudiantes en estos tiempos difíciles de crisis económica que estamos viviendo”, expreso el Secretario de Bienestar Universitario, Prof. Juan Olás. En esa línea agregó que “ha sido una decisión política muy fuerte, ya que estamos aumentando un 40% el monto con respecto al año anterior, y estamos arriba también del 40% de las Becas Progresar financiadas por el ahora Ministerio de Capital Humano. Además, ampliamos significativamente las Becas Comedor aumentamos el monto y la cantidad de becados. Este año cubrimos a 231 estudiantes que sobre todo tienen un buen desempeño académico, y 16 de ellos con estudiantes del interior provincial”, detalló. Por su parte el Rector, Ing. Oscar Arellano consideró que “la ayuda económica para muchos chicos es imprescindible, ya que muchos manifiestan que legar a fin de mes es cada vez más difícil para una familia, y en muchos casos esto lleva a que los chicos dejen sus estudios. Siempre dijimos que nuestra universidad privilegia a sus estudiantes y hacemos un esfuerzo importante para tener esta colaboración económica. Aumentamos el número y los montos, y es muy complejo por las dificultades económicas que atravesamos. Ojalá pudiéramos dar más, pero tenemos restricciones con respecto al presupuesto nacional que hoy está se debate en el Congreso de la Nación. Espero que el veto no prospere nos permitiría planificar con más holgura y mejorar la situación de muchos chicos”, expresó. Finalmente, se refirió a al Comedor Universitario “tiene precios muy bajos y muchos chicos que no pagan. Tenemos en claro que hay que priorizar dónde poner los escasos recursos que nos llegan, bajamos a lo máximo el tema de obras, solo estamos con algunas de remodelación y mantenimiento y mejoras en el transito interno de la UNCA que son imprescindibles. Ponemos el foco en las prioridades que es el dictado de las carreras y el bienestar de nuestros estudiantes”, concluyó.